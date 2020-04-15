ባለሃብቶችና የተለያዩ የህብረት ክፍሎች ኮሮናን ለመከላከል ድጋፎች አደረጉ

መቱ /ፍቼ /ዲላ ኢዜአ በተለያዩ ዞኖች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችና ባለሃብቶች የኮሮና በሽታ መካላከል ስራ የሚያግዙ ድጋፎች አደረጉ ።
በቡኖ በደሌ ዞን የሚገኙ ባለሀብቶችና ድርጅቶች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ከ 2ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን የዞኑ አስተዳደር ገልጿል ::
የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አንዳንድ የበደሌ ከተማ ባለሀብቶች ተናግረዋል፡፡
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሻፊ ሁሴን እንዳሉት ቫይረሱን ለመከላከል የተቋቋመው ግብረ ሀይል ህብረተሰቡን በማስተባበር የገቢ ማሰባሰብ ስራዎችን እያከናወነ ነው፡፡
እስከ አሁንም በበደሌ ከተማ የሚገኙ የግል ባለሀብቶችና በበደሌ ወረዳ የሚገኙ የተለያዩ ድርጅቶች ከ2ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብና በአይነት ድጋፍ አድርገዋል፡፡
ባለሀብቶቹ ከ200 ሺህ ብር ጥሬ ገንዘብና 870 የመኝታ ክፍሎች ለመከላከል ስራው እንዲውሉ መስጠታቸውን ተናግረዋል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ ስድስት ካርቶን ፓስታ፣ ሶስት ኩንታል ዱቄትና 400 ሊትር የምግብ ዘይት እንደለገሱም ገልጸዋል፡፡
የወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የበደሌ ቅርንጫፍ በበኩሉ ከ300 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ የተለያዩ የንፅህና መጠበቂያ መሳርያዎችና 16 የሙቀት መለኪያ መሳርያዎች ማበርከቱን ነው የገለፁት፡፡
የቡኖ በደሌ ገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየንም ከ57 ሺህ ብር በላይ ወጪ የገዛቸውን የተለያዩ የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች መለገሱን አመልክተዋል፡፡
ባለሀብቶቹና ድርጅቶቹ እያደረጉ ላለው ድጋፍ ምስጋና ያቀረቡት አስተዳዳሪው የህዝብና የአገር ጤንነት ለመጠበቅ እየተደረገ ባለው ዘመቻ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ርብርብ እንዲያደርግ ጠይቀዋል፡፡
በበደሌ ከተማ በሆቴል ንግድ ስራ የተሰማሩት አቶ ይታየው ፀሐይ በሰጡት አስተያየት ለቫይረሱ መከላከል የጀመሩትን ድጋፍ አጠናክረው ለመቀጠል ዕቅድ እንዳላቸው::ተናግረዋል፡፡
“እንደ መነሻ የእንግዳ መቀበያ ድርጅታቸውንና 5ሺህ ብር ጥሬ ገንዘብ ሰጥቻለው” ያሉት ባለሀብቱ በቀጣይ ባላቸው አቅም ሁሉ ድፋቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል፡፡
በተመሳሳይ መልኩ በፍቼ ከተማና አካባቢዋ ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር ተያይዞ የእለት ገቢያቸው ለተጐዳባቸው የአካል ጉዳተኞችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ የህብረሰብ ክፍሎች ሰባት መቶ ሺህ ብር ግምት ያለው የምግብና የአልባሳት ድጋፍ ዛሬ መደረጉን በኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር አስታውቋል ፡፡
ድጋፉን ያደረጉት በዞን የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች፣ የገበሬዎች ሕብረት ሥራ ዩኒየን፣ ማህበራት፣ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዝ የተደራጁ ሰዎችና አምስት ባለሀብቶች መሆናቸውን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መርድ እምሩ ተናግረዋል፡፡
ምክትል አስተዳዳሪው እርዳታውን ተረክበው ለአራት መቶ ሃያ ሰዎች ባስረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት ድጋፉ የእርስ በርስ መተጋገዝና መረዳዳትን ከማጐልበት በተጨማሪ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ጉልህ አስተዋፅኦ አለው ፡፡
ድጋፉ ፉርኖ ዱቄት፣ ዘይት፣ የቀንና የሌሊት ልብስና ለትንሳኤ በአል መዋያ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ ያካተተ ነው ተብሏል ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በጌዴኦ ዞን ዲላ ዙሪያ ወረዳ አንድ ወጣት የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለ53 አረጋዊያንና አቅመ ደካሞች የቀለብና የንጽህና መጠበቅያ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል ።
የዲላ ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት ህዚቄል ወንድሙ የጌዲኦ ዞን አስተዳደር ተወካይ ባሉበት ዛሬ ድጋፉን አበርክቷል።
ወጣቱ ለኢዜአ በሰጠው አስተያየት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት እርስ በእርሳችን መጠያየቅና መተጋገዝን ከቻልን የገጠመንን ችግር በቀላሉ እንሻገራለን ብሏል ።
ወቅቱ የፋሲካ በዓል ዋዜማ በመሆኑ አቅመ ደካሞችንና አረጋዊያን በቤታቸው ደስተኛ ሆነው እንዲያሳልፍ በማሰብ ድጋፍ ለማድረግ እንደተነሳሳም ተናግሯል።
ድጋፉ በነፍስ ወከፍ 12 ኪሎ ግራም ፉሩኖ ድቁትን ጨምሮ የታሸገ የምግብ ዘይት፣ የገላና የልብስ ሳሙና ያካተተ መሆኑን ገልጿል።
በድጋፍ አሰጣጥ ስነ ሥርዓት ወቅት የተገኙት የጌዴኦ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ቦኮ የወጣቱ ተግባር ለሌሎች ምሳሌ የሚሆንና የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል።
ወጣቱ ከተረፈን ሳይሆን ካለን ለሌሎች ማካፈል እንዳለብን ያሳየ መሆኑን ጠቅሰው መሰል ድጋፎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል።