በአማራ ክልል የትንሳኤ በአል የእንስሳት ግብይት በከተሞች መግቢያና መውጫ በሮች እንዲካሄድ ተወሰነ

ባህርዳር- ሚያዚያ 7/2012 በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የትንሳኤ በዓል የእንስሳት ግብይት በከተሞች መግቢያና መውጫ በሮች ላይ እንዲካሄድ መወሰኑን የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ
ቢሮው የትንሳኤ በአል የእንስሳት ግብይት የሚካሄድበትን ቦታና ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበትን ጥንቃቄ አስመልክቶ ዛሬ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል።
የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ ተዋቸው ወርቁ በሰጡት መግለጫ በክልሉ የሚገኙ የገበያ ቦታዎች የተጨናነቁ በመሆናቸው ለኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳያጋልጡ ጥንቃቄ ተደርጓል ።
የክልሉ መንግስት ከጤና ባለሙያዎች የተሰጠውን ምክረ ሃሳብ በመቀበል በመደበኛ የግብይት ቦታዎች የሚካሄደው የእንስሳት ግብይትን በማስቀረት በከተሞች በመግቢያና መውጫ በሮች ብቻ እንዲካሄድ መወሰኑን ተናገረዋል።
በዚህም የከብት፣ በግ፣ ፍየልና ዶሮ ግብይት በየከተሞች መግቢያ ዳርቻ የሚፈጸም መሆኑን ሻጭና ገዥ ተገንዝበው በሚያመቻቸው ቦታ በመሄድ መንግስት ያወጣውን አዋጅ ጠብቀው እንዲገበያዩ አሳስበዋል።
በተጨማሪም ከከብት ውጭ ያሉት እንስሳትን ሰፈር ለሰፈር በማዞር መሸጥ እንደሚቻል ጠቁመው ወተትና የወተት ተዋጽኦ ምርቶች በነበረው የግብይት ስርዓት በየሰፈሩ በማዞርና በወተት መሸጫ ቤቶች የሚካሄዱ ይሆናል።
የበዓል እርድን ተከትሎ የቆዳና ሌጦ ነጋዴዎች በየሰፈሩ እየተዟዟሩ መሰብሰብ እንዳለባቸው በውሳኔው መቀመጡን ተናግረዋል።
ነጋዴዎችና አርሶ አደሮች ለገበያ የሚያቀርቡዋቸውን እንስሳት የወጣውን መመሪያ በመጣስ በመደበኛ የግብይት ቦታዎች ላይ ቢገኙ እርምጃ ይወሰድባቸዋል።
የንግድ ቁጥጥር ግብረሃይል ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የእንስሳት ግብይቱ በውሳኔው መሰረት እንዲካሄድ እንዲያስፈጽሙ መመሪያ የተሰጠ መሆኑን ሻጭና ገዥ አውቆ ሊንቀሳቀስ ይገባል ብለዋል።
እንደ ክልል በተለይ በባህር ዳር ከተማ፣ እንጅባራ እና አዲስ ቅዳም ከተሞች ተጥሎ የነበረው ከቤት ውስጥ የመቀመጥ እገዳ በመነሳቱም ህብረተሰቡ መሰረታዊ የፍጆታ ሸቀጦችን ከሱቅ መግዛት ይችሏል ተብሏል።
ህብረተሰቡም መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶችን በህገ ወጥ መንገድ በመደበቅ ያለአግባብ ለመከበር በማሰብ ምርቶቹ አልቀረቡልኝም የሚል ነጋዴ ካጋጠመው ለሚመለከተው አካል መጠቆም እንዳለበት አሳስበዋል።
የኮረና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ህገ-ወጥ ግብይት ሲያካሂዱ የነበሩ 157 ነጋዴዎች በህግ እንዲከሰሱ የተደረገ ሲሆን 5 ሺህ 842 ነጋዴዎች ደግሞ የንግድ ድርጅቶቻቸው እንዲታሸጉ መደረጉን ገልጸዋል።