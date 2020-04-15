የትራንስፖርት አገልግሎት በተገቢው መልኩ እያገኘን አይደለም – የፐብሊክ ትራንስፖርት ተገልጋዮች

አዲስ አበባ ሚያዝያ 7/2012 (ኢዜአ) የትራንስፖርት አገልግሎት በተገቢው መልኩ እያገኘን አይደለም ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ገለጹ።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት በበኩሉ የአገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል የተለያዩ የመፍትሔ እርምጃዎችን እየወሰድኩ ነው ብሏል።
ኢዜአ በአዲሱ ገበያና በፒያሳ ጊዮርጊስ አካባቢ ያለውን የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ተዘዋውሮ በመመልከት የአገልግሎቱን ተጠቃሚዎች አነጋግሯል።
መንግስት የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ስርጭትን ለመከላከል የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርትን ጨምሮ ሌሎች የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች የተሳፋሪዎችን ቁጥር በግማሽ ቀንሰው እንዲሰሩ ማድረጉ ይታወቃል።
የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚዎቹ ”ተሽከርካሪው ከሞላ በኋላ ጥሎን ይሄዳል ይሄም በሰአቱ በስራ ገበታችን ላይ እንዳንገኝ እያደረገን ነው” ብለዋል።
ሰርቪሱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ካለው ወንበር 50 በመቶ ከጫነ በኋላ ተጨማሪ ሰዎችን ማሳፈር ስለማይችል በየፌርማታዎች አይቆምም።
በዚህም በርካታ የሰርቪሱ ተጠቃሚዎች አገልግሎቱን ማግኘት ስላልቻሉ በሰዓቱ በስራ ገበታቸው ላይ እንዳይገኙ ከማድረግ በተጨማሪ ለከፍተኛ የታክሲ ወጭ እየዳረጋቸው መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም የሚመለከተው አካል ለጉዳዩ መፍትሄ እንዲያበጅለት ጠይቀዋል።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ፍሬህይወት ትልቁ የአገልግሎት አሰጣጡን ለማሳለጥና ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
”በቀጣይም ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የሚመጡ ተጨማሪ ተሽከርካሪዎችን ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ ነው” ብለዋል።
ወደ ስራ የሚገቡት ተጨማሪ ተሽከርካሪዎችም የትራንስፖርት አቅርቦት ችግር በታየባቸው መስመሮች ላይ ይሰማራሉ ብለዋል።
በአገልግሎቱ ፍላጎቱንና አቅርቦቱን ለማጣጣም ፐብሊክ ሰርቪሶቹ የቅብብሎሽ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል።
አሁን ላይ ወቅቱ የበዓል ሰሞን በመሆኑ እረፍት ላይ የሚገኙ አንዳንድ ሰራተኞችም ከመንግስት ስራ ውጭ ለግብይት ስለሚወጡ በትራንስፖርት አገልግሎቱ ላይ ተጽእኖ መፍጠሩን አመልክተዋል።
የጤና ባለሙያዎች ከኮሮናቫይረስ ጋር በተያያዘ ያለባቸው አገራዊ ሃላፊነት ከፍተኛ በመሆኑ የባስ ካፒቴኖቹ ቅድሚያ እንዲሰጧቸው በድርጅቱ በኩል መመሪያ መተላለፉንም ገልጸዋል።
እረፍት ላይ የሚገኙ ሰራተኞች የፐብሊክ ሰርቪስ አገልግሎትን በብዛት በመጠቀም ለሚፈጥሩት መጨናነቅም መፍትሄ ለማበጀት ከተቋማቱ ጋር በመነጋገር መፍትሄዎች መቀመጣቸውን ጠቁመዋል።
በመሆኑም ሰራተኞች እረፍ ሲወጡ መታወቂያቸውን የመመለስ ሌሎች እርምጃዎች እንደሚወሰዱ አመልክተዋል።
ሰርቪሶቹ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡት ለሰራተኛው አገልግሎት ከሰጡ በኋላ ብቻ እንደሆነም አንስተዋል።
የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም በተቻለ አቅም ለፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚው አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራ ነው ወይዘሮ ፍሬህይወት የገለጹት።
የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት የሚሰጡ 411 ተሽከርካሪዎች እንዳሉ ከፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።