አርሶ አደሩ ራሱን ከኮሮናቫይረስ ጠብቆ የሚሰራበት አዲስ መርሃ ግብር ተግባራዊ ሊሆን ነው

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 7/2012( ኢዜአ) አርሶ አደሩ ራሱን ከኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ጠብቆ የሚሰራበት አዲስ መርሃ ግብር ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ወደ ስራ እንደሚገባ የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ከዚህ ጎን ለጎን በአዲስ መልክ የተቀሰቀሰው የአንበጣ መንጋ በበልግ ሰብል ላይ ጉዳት እንዳያደርስ በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል።
የሚኒስቴሩ የግብርና ኤክስቴንሽን ዳይሬክተር ጀኔራል አቶ ገርማሜ ጋሩማ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በምርትና ምርታማነት ላይ ተፅዕኖ እንዳያሳድር አዲስ መርሃ ግብር ወጥቶ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል።
ሚኒስቴሩ የበልግና የመኸር የግብርና ስራዎችን ስኬታማ በማድረግ የቫይረሱ መከሰት በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚፈጥረውን ጫና ለመቀነስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ከመስጠት ጎን ለጎን የግብዓት አቅርቦት ስራን እየተገበረ እንደሆነም ተናግረዋል።
“የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን በአጭር ጊዜ ማስቆም ካልተቻለ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መተካት ይጠበቅብናል” ያሉት ዳይሬክተሩ፤ እስካሁን ያለው የአርሶ አደሩ እንቅስቃሴ ጥሩ አፈፃፀም እንዳለው ጠቁመዋል።
አርሶ አደሩን ከዚህ በፊት ከነበረው በተሻለ ሁኔታ መደገፍ የሚያስችል መርሃግብር መውጣቱንና በሚቀጥለው ሳምንት ተግባራዊ እንደሚሆንም አቶ ገርማሜ ጠቅሰዋል።
መርሃግብሩ የግብርና ባለሙያዎች የቀድሞ ስራቸውን አጠናክረው አርሶ አደሩን የሚደግፉበት፣ ስለቫይረሱ ስርጭትና መከላከል ከጤና ሚኒስቴር የሚተላለፉ መልዕክቶች በአግባቡ የሚያደርሱበት ስልት እንደሚሆንም ገልጸዋል።
በሌላ በኩል በምስራቅ አፍሪካ በአዲስ መልክ የተቀሰቀሰው የአንበጣ መንጋ በኢትዮጵያም አንዳንድ አካባቢዎች መከሰቱን ተከትሎ በበልግ ሰብል ላይ ጉዳት ሳያደርስ ከወዲሁ አንበጣውን የማጥፋት ስራ መጀመሩን ጠቅሰዋል።
ለዚህም በቀን ከሁለት ጊዜ በላይ መድሃኒት መርጨት የሚችሉ አምስት አውሮፕላኖች፣ የኬሚካል መርጫ የተገጠመላቸው መኪኖችና ከፌዴራል እስከ ወረዳ ባሉ ባለሙያዎች በመታገዝ የመከላከል ስራ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።