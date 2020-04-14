በምዕራብ ጎንደር ዞን አምቡላንስን ለህገ-ወጥ ድርጊት ያዋለ አሽከርካሪ ተያዘ

መተማ ፣ 6/2012 (ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን ለአስቸኳይ ነፍስ አድን ስራ በተሰማራ አምቡላንስ ጫትና መንገደኞችን ሲያጓጉዝ የነበረ አሽከርካሪን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የገንዳ ውሃ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር አብራራው የኋላ ለኢዜአ እንደገለፁት አሽከርካሪው በቁጥጥር ስር የዋለው ሚያዚያ 5/2012 ረፋድ ላይ በገንዳ ውሃ ከተማ ነው።
የቋራ ወረዳ ንብረት በሆነው አምቡላንስ ህመምተኛን ወደ ጎንደር ሪፈራል ሆስፒታል ሚያዚያ 4 ቀን 2012 አድርሶ የተመለሰው አሽከርካሪው 17 ኪሎ ግራም ጫት ገንዳ ውሃ ከተማ ሲያራግፍ በፀጥታ ሃይሉ ምልከታ ውስጥ ቢገባም ወደ ጎንደር በመመለስ ማምለጡን ገልፀዋል።
ይህው አሽከርካሪ በቁጥጥር ስር በዋለበት እለት በድጋሚ ከጎንደር 8 ሰዎችን ጭኖ ገንዳ ውሃ ከተማ ሲያራግፍ በተደረገ ክትትል በቁጥጥር ስር ሊውል መቻሉን ተናግረዋል።
አሽከርካሪው የአምቡላንሱን ታርጋ በመፍታት የተንቀሳቀሰ እንደሆነም ማረጋገጥ መቻሉን አብራርተው ያልተፈቀደለትን እቃና ሰው ለግል ጥቅሙ ሲል ጭኖ በመገኘቱና የፀጥታ አካላትን ጥሶ በማምለጡ ጉዳዩ በህግ ተይዞ እየተመረመረ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
አሽከርካሪው ስሜት ለህክምና አገልግሎት በሚውል ተሸከርካሪ ጫት ከመጫኑ በተጨማሪ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ህብረተሰቡ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ የተላለፈን ውሳኔ በመጣስ ሁለተኛ ጥፋት መስራቱንም ገልፀዋል።
“የመንግስት ተሸከርካሪ ማለት የህዝብ ተሸከርካሪ ነው” ያሉት ዋና ኢንስፔክተሩ ህብረተሰቡ በማንኛውም የመንግስት ተሽከርካሪ ያልተፈቀደ ነገር ሲጫን ለሚመለከተው አካል በመጠቆም ወንጀል የመከላከል ሃላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቀዋል።