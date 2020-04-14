የመተንፈሻ ቬንትሌተሮችን በኢትዮጵያ ለማምረት አማራጭ እየተፈለገ ነው— ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ

አዲስ አበባ ፣ሚያዚያ 6/2012 (ኢዜአ) የመተንፈሻ ቬንትሌተሮችን በኢትዮጵያ ለማምረት የሚቻልበት አማራጭ እየተፈለገ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ከተቋቋመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ ጋር ተወያይተዋል።
በውይይታቸውም የኮሮናቫይረስን የመከላከል ሥራው በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ለመሆኑ መረዳታቸውን ተናግረዋል።
በየዕለቱ ምርመራውን ለማድረግ የመመርመሪያ ቤተ ሙከራዎች በክልሎች እየተዘጋጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
“ለይቶ መከታተያ፣ ለይቶ ማቆያና ለሕክምና የሚያገለግሉ ሌሎች ተቋማትም በመዘጋጀት ላይ ናቸው” ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመተንፈሻ ቬንትሌተሮችን በአገር ውስጥ ማምረት የሚቻልበት መንገድ እየተፈለገ መሆኑንም ተናግረዋል።
በቀጣይ አስከፊ ሁኔታ ቢከሰት መቋቋም እንዲቻል በሚል በአዲስ አበባ ብቻ 1 ሺህ 200 የምግብ መቀበያ ባንኮች በመዘጋጀታቸው መደሰታቸውንም ገልጸዋል።
በሽታውን ለመከላከል እየተደረገ ላለው ጥረት እጃቸውን የዘረጉ ወገኖችን ያመሰገኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ “አንድነታችን የጋራ ሕልውናችን መሠረት ነው።” ሲሉም ተናግረዋል።