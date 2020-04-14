የኮሮናን ስርጭት ከመከላከል ጎን ለጎን ደም በመለገስ ወገናዊ ኃላፊነታችንን መወጣት ይገባል–የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች

አዲስ አዲስ ፣ሚያዚያ 6/2012 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ከመከላከል በተጓዳኝ ደም በመለገስ ወገናዊ ኃላፊነታችንን መወጣት ይገባል ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ጥሪ አቀረቡ።
የፓርቲው ከፍተኛ ዓመራሮች በብሄራዊ ደም ባንክ በመገኘት ደም ለግሰዋል።
የፓርቲው የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ስሜ በዚህ ወቅት እንዳሉት ከኮሮናቫይረስ ስርጭት መከላከል ጋር ተያይዞ አብዛኛው ሰው ከመደበኛ እንቅስቃሴ ውጭ ነው።
ነገር ግን አሁንም ቢሆን በየእለቱ ደም የሚያስፈልጋቸው በርካታ ወገኖቻችን አሉ ብለዋል።
በመሆኑም የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል ጎን ለጎን ለነዚህ ወገኖቻችን ደም በመለገስ ሰባዊ ኃላፊነታችን መወጣት ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል።
በዚህ ረገድ የፓርቲው ከፍተኛ ዓመራሮች አርአያ መሆን ስላለባቸው የደም ልገሳ ፕሮግራሙ መዘጋጀቱን በመጠቆም።
የፓርቲው የስልጠና ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ሞገስ ባልቻ በበኩላቸው ኮኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር ተያይዞ በደም ባንኮች የደም እጥረት መኖሩን ገልጸዋል።
ይህም በቫይረሱ ስርጭት ስጋት ምክንያት መሆኑን ጠቁመው፤ በሀገሪቱ የሚገኙ የደም ባንኮች ተገቢውን ጥንቃቄ በማሟላት ደም ለጋሾችን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውንም ነው ያስታወቁት።
በመሆኑም ህብረተሰቡ ያለ ምንም ስጋት በአቅራቢያው በሚገኙ የደም ባንክ ማዕከላት በማቅናት ደም እንዲለግስ ጥሪ አቅርበዋል።ሁሉም ዜጋ በዚህ ወቅት በደም እጦት ምክንያት የምትሞት ወላድ እናት መኖሯን ሊገነዘብ እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የፓርቲው የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አወሉ አብዲ ናቸው።
በየደረጃው ያሉ የፓርቲው አመራሮች ከዚህ አንጻር አርአያነት ያለው ተግባር ሊፈጽሙ እንደሚገባም ነው ያሳሰቡት።
በተጨማሪም የፓርቲው አመራሮች የወገኖቻቸውን ሁለንተናዊ ችግሮች ለመታደግ ቁርጠኛ በመሆን ህዝባዊነታቸውን በተግባር እንዲያሳዩም ጥሪ አቅርበዋል።
የብሔራዊ የደም ባንክ በቅርቡ ከኮሮናቫይረስ ስርጭት ጋር ተያይዞ የበጎ ፈቃድ ደም ለጋሾች ቁጥር መቀነሱን ማስታወቁ ይታወሳል።