በድሬዳዋ ኮሮናን ለመከላከል የቤት ለቤት ትምህርት እየተሰጠ ነው

ሚያዚያ 6/2012 በድሬዳዋ አስተዳደር የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠርና ለመከላከል ግንዛቤ የማስጨበጥ ትምህርት ቤት ለቤት በዘመቻ እየተሰጠ መሆኑን የአስተዳደሩ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
በሌላ በኩል የአዲስ አበባ ከተማ አስረዳደር በሽታውን ለመከላከል የሚያዙ የተለያዩ ቁሳቁሶች ድጋፍ ማድረጉም ተመልክቷል።
የቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት ትምህርቱ እየተሰጠ ያለው በጤና ባለሙያዎችና የጤና ኤክስቴንሽን ቡድን አባላት አማካኝነት ነው።
ይህም በአስተዳደሩ ከሚገኙ የጤና ተቋማት ጋር በአደረጃጀት እና በአሰራርም የተቆራኘ በመሆኑ ሂደቱን መቀላጠፍ እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
የቤት ለቤት ዘመቻው በተለያየ መንገድ ከውጭ የመጡ ግለሰቦችን በቀላሉ ለመለየትና የበሽታው ህመም ምልክቶች የታየባቸው ወደ ተዘጋጀው ስፍራ ለመውሰድም ያስችላል ብለዋል ፡፡
ህብረተሰቡ የበሽታው ምልክቶች የሚያሳዩትን በተዘጋጀው የድሬዳዋ ነጻ የስልክ ቁጥር 6407 እየሰጠ ያለውን ጥቆማ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በተጨማሪም ነዋሪው ወደየትኛውም ስፍራ ሲጓጓዝ ከጨርቅ የተሰራ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም ፣ በጤና ሚኒስቴርና በጤና ባለሙያዎች እየተላለፉ የሚገኙ የመከላከያ ዘዴዎች ሳይዘናጋ መተግበር እንዳለበትም አሳስበዋል፡፡
በሌላ በኩል የአዲስ አበባ አስተዳደር የኮሮና በሽታን ለመከላከል የሚያዙ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ፣ ሳኒታይዘር እና የእጅ ጓንት ድጋፍ ማድረጉን ኃላፊዋ አመልክተዋል።
ድጋፍ የጤና ባለሙያዎች የሚያስፈልጋቸው ቁሳቁሶች ለማሟላት እንደሚረዳ በመጠቆም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምስጋና አቅርበዋል፡፡