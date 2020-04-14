የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት የትንሳኤ በዓል እርድ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን መዘጋጀቱን ገለጸ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 6/2012(ኢዜአ) በመጪው የትንሳኤ በዓል የሚከናወኑ የእርድ ስርአቶች ደንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ዝግጅት ማድረጉን የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት አስታወቀ።
ድርጅቱ ከትንሳኤ በዓል የእርድ ስርአት ጋር በተያያዘ ያደረገውን ቅድመ ዝግጅት አስመልክቶ ከአዲስ አበባ ሉካንዳ ነጋዴዎች ማህበርና እና ከአዲስ አበባ የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን ጋር በመሆን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ እንድሪስ ከማል እንደገለጹት በዓሉ እንደ አገር የኮሮናቫይረስ በተከሰተበት ወቀት የሚከበር በመሆኑ ልዩ ጥንቃቄን የሚሻ ነው።
በመሆኑም ድርጅቱ ለበዓሉ በተለየ መልኩ ጥንቃቄ ለማድረግ አስፈላጊውን የዝግጅት ሥራ ማጠናቀቁን ነው የገለጹት።
“በዚሀም ለእርድ ወደ ድርጅቱ የሚገቡና ለምግብነት የሚውሉ እንስሳት ከንኪኪ ነጻ እንዲሆኑና ንጽህናቸው እንዲጠበቅ በኬሚካል የማጠብ ተግባራት ይከናወናሉ” ብለዋል።
እንስሳቶቹን የሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎችም ወደ ግቢው ከመግባታቸው በፊት በኬሚካል እንደሚረጩና የሚቆሙበት ቦታም በኬሚካል እንደሚጸዳ አቶ እንድሪስ ጠቁመዋል።
የእርድ ክፍሎችንም በሚመለከት ለጽዳት ምቹ እንዲሆኑ በሚያስችል መልኩ እድሳት እንደተደረገላቸውና ተጨማሪ የእርድ ክፍሎች መዘጋጀታቸውንም አመልክተዋል።
የእርድ ሠራተኞችም ንጽህናቸውን ጠብቀውና ተራርቀው እንዲሰሩ አስፈላጊው የንጽህና መጠበቂያ ግብአቶች እንዲቀርቡ ተደርጓል።
ለእርድ አገልግሎት የሚውሉ ግብአቶችን በተመለከተም ከአንድ እርድ በኋላ ጽዳት እንደሚደረግላቸው ገልጸው፣ ይህም ደንነቱና ጽዳቱ የተጠበቀ የእርድ ውጤቶችን ተደራሽ በማድረግ ረገድ ሚናው የጎላ መሆኑን አመልክተዋል።
“ህብረተሰቡ በዚህ አስከፊ ወቅት ኢ-መደበኛና ህገ ወጥ ከሆነ እርድ በመቆጠብ የራሱንና የቤተሰቡን ጤና መጠበቅና ከኮሮናቫይረስ መከላከል ይጠበቅበታል” ሲሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ህብረተሰቡ የእርድ እንስሳት ውጤቶችን እንዲያገኝ ድርጅቱ አራት የአገልግሎት መስጫ መስኮቶችን ማዘጋጀቱን ጠቁመው፣ ህብረተሰቡ ለበዓሉ የሚያስፈልጉትን በተመጣጣኝ ዋጋ ከድርጅቱ በመግዛት መጠቀም እንደሚችል አስረድተዋል።
በዋናነትም ፍየልና በግን ጨምሮ እርድ እንዲከናወንለት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ጽዳቱና ደህንነቱ በተጠበቀ የእርድ ስርአት አገልገሎት ማግኘት እንደሚችል ነው ሥራ አስኪያጁ የጠቆሙት።
“የአዲስ አበባ ሉካንዳ ነጋዴዎች ማህበር በበኩሉ የኮሮናቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ በእርድ እንስሳ ውጤቶች አቅርቦት ላይ ጥንቃቄ ለማድረግ የቅድመ ዝግጅት ተደርጓል” ብሏል።
የማህበሩ ሥራ አስኪያጅ አቶ አየለ ሳህሌ እንደገለጹት የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ የሚደረገው የሥጋ አቅርቦት ንጽህናውና ደንነቱ የተረጋገጠ እንዲሆን በሉካንዳ ቤቶች በትኩረት እየተሰራ ነው።
በሥጋ ውጤቶች ላይ ልዩ ጥንቃቄ በማድረግ ህብረተሰቡ ከስጋት ነጻ እንዲሆን ዝግጅት በማድረግ ላይ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
በዚህም ሉኳንዳ ቤቶቹን ከማደስና በኬሚካል ከማጽዳት ጀምሮ አስፈላጊው የንጽህና መጠበቂያ ግብአቶች አቅራቢዎችና ሸማቾች እንዲጠቀሙ ለማድረግ የሚያስችል ሥራ መሰራቱን ተናግረዋል።
በግብይት ወቅትም ማህበራዊ ርቀት እንዲጠበቅ ለማድረግ የሚያስችሉ የመቆሚያ መስመሮች የተሰሩና የብር ንኪኪ እንዳይኖር የማድረግ ስራም እንዲሁ።
እንደ ልምድ ቀደም ሲል በከብት ግብይት ወቅት የዋጋ ስምምነት ይደረግ የነበረው የእጅ ለእጅ መጨባበጥና መሳሳም ፈጽሞ የተከለከለና አዋጁን የሚጥስ በመሆኑም ለእዚህ ከፍተኛ ቁጥጥር እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት የትንሳኤ በዓልን አስመልክቶ 400 ለሚሆኑና በክፍለ ከተማው ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች የዱቄትና ዘይት ድጋፍ አድርጓል።
በአዲስ አበባ ከተማ ከ7 ሺህ በላይ ሉካንዳ ቤቶች እንዳሉ ከድርጅቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።