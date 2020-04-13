በወላይታ ሶዶ የበጎ አድራጎት ማህበራት 300 ዩኒት ደም ለገሱ

ወላይታ ሶዶ ሚያዚያ 5/ 2012 (ኢዜአ) በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኙ በጎ አድራጎት ማህበራት ባለፉት ሁለት ቀናት ባካሄዱት የደም ልገሳ ዘመቻ ከ300 ዩኒት በላይ ደም መሰብሰቡን የወላይታ ሶዶ ደም ባንክ ጽህፈት ቤት ገለጸ፡፡
የጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጸጋዬ አብርሃም እንደገለፁት “ደም መለገስ ህይወትን መስጠት ነው” በሚል መርህ የደም ልገሳውን ከተሳተፉት በጎ ፍቃደኛ ማህበራት መካከል ጤና አዳም፣ሄብሮን ቻሪቲ፣የወላይታ ወጣቶች ሠላም አምባሳደር፣ የኛ ጉዳይና የስታዲየም ቃለ-ህይወት ወጣቶች ማህበራት ይገኙበታል።
እንዲሁም የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሌሎች በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችና ነዋሪዎች በደም ልገሳ ፕሮግራሙ ላይ ተሳትፈዋል።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ተከትሎ ደም ለጋሾች መቀዛቀዝ በማሳየታቸው ከፍተኛ የሆነ የደም እጥረት መከሰቱን ጠቅሰዋል።
በአሁኑ ወቅት በከተማዋና በሌሎችም ዞኖች የሚገኙ የህክምና ተቋማት በቂ ደም ማግኘት ባለመቻላቸው በአገልግሎት አሰጣጣቸው ላይ ተግዳሮት ማጋጠሙን ነው ያስታወቁት።
የችግሩን አንገብጋቢነት በመረዳት የከተማዋ በጎ ፍቃድ ማህበራት ያሳዩት ተሳትፎና መልካም ተግባር ለሌሎች አርአያ እንደሚሆን ተናግረዋል።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ከሚደረገው ጥረት ባሻገር ሁሉም ሰው ደም በመለገስ ህይወት በማዳኑ ተግባር እንዲሳተፍ ጠይቀዋል።
ጽህፈት ቤቱ ባለፉት ዘጠኝ ወራት 1 ሺህ 498 ዩኒት ደም ከበጎ ፍቃደኞች በመሰብሰብ ወላይታ ሶዶ፣ ዳውሮና ጎፋ ዞኖች ለሚገኙ ሆስፒታሎች ማሰራጨቱንም አቶ ጸጋዬ ገልጸዋል።
በወላይታ ሶዶ ከተማ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት የድንገተኛ አደጋዎች ቅኝትና ምላሽ ዋና ሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ አበራ ኩቼ በበኩላቸው አሁን ላይ በተከሰተው የደም እጥረት በየህክምና ተቋማት ችግር ማጋጠሙን ገልጸው በተለይ በወላድ እናቶች ላይ ችግሩ የከፋ መሆኑን አስረድተዋል ።
በዚህ በችግር ጊዜ ወጣቶች ያደረጉት በጎ አስተዋጽኦ እፎይታን የሚሰጥ ከፍተኛ አስተዋፅኦ በመሆኑ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ።
የኛ ጉዳይ ወጣቶች በጎ አድራጎት ማህበር ምክትል ሰብሳቢ ወጣት ኢየሩሳሌም መርዕድ፣ የደም ባንክ አገልግሎት የደም እጥረት እንዳጋጠመ በመግለፅ ያስተላለፈውን ጥሪ በመቀበል የማህበሩ አባላት ደም በመለገስ ምላሽ መስጠታቸውን ተናግሯል ።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተከሰተው የደም እጥረት ሳቢያ ህሙማን በቂ የህክምና እርዳታ ማግኘት አለመቻላቸውን ተከትሎ የከተማዋ ወጣቶች በደም ልገሳው እንዲሳተፉ ማስተባበራቸውን የገለጹት ደግሞ በሶዶ ክርስቲያን አጠቃላይ ሆስፒታል የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ጸጋዬ ወልደጊዮርጊስ ናቸው።
ደም በመለገስ የዜጎችን ህይወት ማዳን ከምንም በላይ የህሊና እርካታን ስለሚያስገኝ ሁሉም ሰው ትኩረት እንዲሰጠው ጥሪ አቅርበዋል፡፡