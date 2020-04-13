በማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስር የሚገኙ ማዕከላት የፊት ጭንብሎችን ማምረት ጀመሩ

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 5/2012 (ኢዜአ) በፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስር የሚገኙ ሶስት ማዕከላት ለኮሮናቫይረስ መከላከያ የሚሆኑ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን ማምረት ጀመሩ፡፡
ምርቱ የተጀመረው በከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት፣ በዝዋይ እና ሽዋ ሮቢት ተሃድሶና ልማት ማዕከላት መሆኑም ታውቋል።
የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ጀማል አባሶ በማእከላቱ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ አለም አቀፍ ወረርሽኙን ለማስቆም አይነተኛው አማራጭ ቀድሞ መከላከል መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም በማረሚያ ቤት የሚገኙ በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ የሰለጠኑ የህግ ታራሚዎች ማህበራዊ ርቀታቸውን በጠበቀ አግባብ ማምረት መጀመራቸው መልካም ጅምር መሆኑን ገልጸዋል።
ችግሩን በራስ አቅም ለመፍታት በማሰብ ከአቻ የጸጥታ ተቋም በተገኘ ተሞክሮ ወደ ምርት መገባቱንም ኮሚሽነር ጀነራሉ ገልጸዋል።
ወደ ምርት በመግባት ሂደትም በማረሚያ ቤቶች ያለውን አቅም መሰረት ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
የፊት መሸፈኛው ምርት የተጀመረውም ቫይረሱን ለመከላከል ብቁ መሆኑን በሚመለከታቸው አካላት ከተረጋገጠ በኋላ መሆኑን አብራርተዋል።
“የፊት መሸፈኛ ጭንብሉ ለሁሉም ታራሚዎች እና የፖሊስ አባሎቻችን ይሰራጫል” ያሉት ኮሚሽነር ጀነራል ጀማል በቀጣይነትም ለሌሎች ተቋማት ተደራሽ ይሆናል ብለዋል።
አሁን ላይ ሶስቱም ማዕከላት በድምሩ በቀን 1 ሺህ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን የማምረት አቅም እንዳላቸው ተገልጿል።
የክልል ማረሚያ ቤቶችም ይህንን ተሞክሮ ወስደው ተመሳሳይ ምርት ወደ ማምረት እንዲገቡ የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋገጠዋል።
የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል መንግስት በርካታ ታራሚዎችን በይቅርታ መልቀቁም ይታወሳል።