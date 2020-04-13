የጋምቤላ ህዝብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተግባራዊ በማድረግ የድርሻው እንዲወጣ ተጠየቀ

ጋምቤላ ኢዜአ ሚያዚያ 5 /2012 የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሀገሪቱ የተላለፈውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማክበርና በማስከበር ረገድ ህዝቡ የድርሻው እንዲወጣ የጋምቤላ ክልል ርእሰ መስተዳድር አሳሰቡ ።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት የክልሉ መንግስት ኮሮና ቫይረሱ ሊያስከትል የሚችለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚዊ ቀውስ ለመከላከል የተለያዩ ግብረ ኃይሎችን በማቋቋም እየሰራ ነው።
ቫይረሱ በሀገሪቱ መገኘቱ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ የክልሉ መንግስት በሽታውን ለመከላከል እንደ ሀገር በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የህዝብ ግንዛቤን ከመፍጠር ጀምሮ ሌሎች የመከላከል ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ቫይረሱ ቢከሰት ለመካላከል የሚስችሉ የለይቶ ማቆያ ቦታዎች፣ የሰው ኃይልና የህክምና ቀሳቁሶች በማሟላት ረገድም ዘርፈ ብዙ ስራዎች መከናወናቸውን አስረድተዋል።
በተለይም ለቫይረሱ ስርጭት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ የከተማ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ፣ የመጠጥ፣ የጫት ቤቶችና ሌሎቸም መተፋፈግ የሚታይባቸው ተቋማት ለ14 ቀናት የሚቆይ የአገልግሎት ገደብ ተደረጎባቸዋ ብለዋል።
በቅርቡ ለህዝብ ጤና ሲባል እንደ ሀገር የተላለፈው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወደ ተግባር በመለወጥ ቫይረሱን ለመከላከል የክልሉ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ገልፀዋል ።
ከዚህ ጋር በተያያዘ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለመፈጸምና ለማስፈጸም በሚደረገው ጥረት የክልሉ ህዝብ ድጋፍና ትብብር ሊጠናከር እንደሚገባ ነው ርዕሰ መስተዳደሩ ያሳሰቡት።
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ካን ጋልዋክ በበኩላቸው በክልሉ ቫይረሱን ለመከላከል የህዝብ ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል።
ይሁን እንጅ አሁንም በክልሉ ህዝብ ዘንድ አካላዊ ርቀትን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ክፍተት እንደሚታይ ጠቁመው፣ ተጨማሪ ስራዎችን በማከናወን ችግሩን ለመፍታት ጥረት ይደረጋል ብለዋል።
በሌላ በኩል የአዲስ አባበ ከተማ መስተዳደር ለክልሉ መንግስትና ህዝብ ያደረገው የህክምናና የንጽህና መጠቢያ ቁሳቁስ ድጋፍ የኢትየጵያ ህዝብ በችግር ጊዜ ተባብሮ የመሻገር ባህሉን ያስመሰከረ እንሆነ የክልሉ ርዕሰ መሰተዳድር ገልጸዋል።
የከተማ መስተዳዳሩ ላደረገው ድጋፍ የክልሉ መንግስትና ህዝብ ትልቅ ምስጋናና አክብሮት እንዳለው ነው አቶ ኡሞድ የተናገሩት።
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ካን ጋልዋክ በርክክቡ ወቅት እንዳሉለት የአዲስ አበባ መስተዳደር የለገሳቸው የህክምናና የንጽህና መጠበቂ ቁሳቁስ በክልሉ በዘርፍ የነበሩትን እጥረቶች የሚያቃልል ነው ።
ድጋፍ ከተደረጉት ቁሳቁሶች መካከል ሳኒታይዘር፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችና የእጅ ጓንቶች ይገኙበታል ።