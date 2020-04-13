የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአፋር ክልል 15ሚሊዮን ብር የሚገመቱ ቁሳቁሶችን አበረከተ

ሰመራ፤ ሚያዚያ 5/2012( ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዙ 15ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶችን ለአፋር ክልል አበረከተ።
አስተዳደሩ ያበረከታቸውን ቁሳቁሶች ርክክብ በተካሄበት ወቅት የአፋር ክልል ምክትል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ኡሰማን መሃመድ እንደተናገሩት በክልሉ በሽታውን አስቀድሞ የመከላከል ስራው ተጠናክሮ ቀጥሏል።
በክልሉ በሙቀት መለኪያ መሳሪያ የታገዘ የምርመራ ስራዎችን ጨምሮ ሌሎችም ዝግጅቶች ተደርጓል።
በተለይም ህብረተሰቡን ከበሽታው ለመታደግ የሚያግዙ የአስተምህሮ ስራዎች በክልሉ እስከታችኛው የአስተዳደር እርከን ድረስ መቀጠላቸውን አቶ ኡሰማን ገልጸዋል።
ቫይረሱን የመከላከሉ ተግባር በመንግስት ውስን በጀት ብቻ ማከናወን አስቸጋሪ በመሆኑ የግል ባለሃብቱና ሌላውን የህብረተብ ክፍል በማስተባበር ሃብት የማፈላለግ ስራም እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 15ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶችን ያደረገው ድጋፍ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የተገኘ የወንድማማችነትና የአብሮነት ማሳያ እንደሆነም ገልጸው፤ ለተደረገላቸው ድጋፍ በክልሉ መንግሰትና ህዝብ ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በስፍራው በመገኘት ድጋፉን ያስረከቡት የአዲስ አበባ አስተዳደር ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱቃድር መሃመድ ናቸው።
አቶ አብዱቃድር በዚህ ወቅት እንዳሉት ከተማ አስተዳደሩ አፋርን ጨምሮ ለስድስት ክልሎች በሽታውን ለመከላከል የሚረዱ የተለያዩ ቁሰቁሶች ድጋፍ አድርጓል።
ለአፋር ክልል ከተበረከቱት ቁሳቁሶች መካከል 35ሺህ ሊትር ሳኒታይዘሮች፣ 30ሺ የፊትና የአፍንጫ መሸፈኛዎች እንዲሁም 85ሺህ ጥንድ ጓንቶች ይገኙበታል።
በቀጣይም የክልሉ መንግስት ኮሮናን ለመከላከል የሚ