የአዋጁን ድንጋጌዎች ለዜጎች ጥቅምና ለአገር ደህንነት ሲባል ሁሉም ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅበታል … አቶ ደመቀ መኮንን

አዲስ አበባ፤ ሚያዚያ 5/2012( ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዝርዝር ድንጋጌዎችን ለዜጎች ጥቅምና ለአገር ደህንነት ሲባል እያንዳንዱ ዜጋ ተግባራዊ እንዲያደርግ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ።
”ለአዋጁ ተፈጻሚነት ህብረተሰቡ ከሕግ አስከባሪ አካላት ጎን ሊቆም ይገባል” ብለዋል።
የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የታወጀውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም በበላይነት የሚመራው የሚኒስትሮች ኮሚቴ አስተባባሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከኮሚቴው አባላት ሚኒስትሮችና ከሕግ አስከባሪ አካላት ጋር ዛሬ ተወያይተዋል።
ዓለምን እያስጨነቀ ያለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተ አንድ ወር ማስቆጠሩንና የተጠቂዎች ቁጥርም እያደገ መምጣቱን አስታውሰው፤ “ወረርሽኙን በጊዜ መቆጣጠር ካልተቻለ የከፋ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል” ብለዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት በብሔራዊ ደረጃ ከተቋቋመው ኮሚቴ ስር ሌሎች ኮሚቴዎች እንዳሉ ጠቅሰው፤ ለአዋጁ ተፈጻሚነት ትልቅ ድርሻ ያለው የሕግ አስከባሪ ንዑስ ኮሚቴ ከእነዚህ ውስጥ አንዱ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የአገር መከላከያ ሠራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስና የደህንነት አባላት ራሳቸውን ከቫይረሱ ከመጠበቅና የአገር ሉዓላዊነትን ከማስጠበቅ አልፈው ማህበረሰቡን ለመታደግ ትልቅ ተልዕኮ መሸከማቸውንም አቶ ደመቀ አንስተዋል።
አዋጁን ተፈጻሚ ለማድረግ እስከታችኛው መዋቅር አደረጃጀት እንደሚያስፈልግ ገልጸው፤ በቀጣይ ሁሉም ሥራውን ተከፋፍሎ የሚሰራበት አካሄድ እንደሚኖር አመልክተዋል።
“በአሰራሩ ኮሚቴው በየዕለቱ በቪዲዮ ኮንፈረስን በመገናኘት የመረጃ ልውውጥ ይደረጋል፤ የሚያስፈልጉ የድጋፍ ሥራዎችም ያከናውናል” ብለዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች በአዋጁ አፈጻጸም ደንብ፣ ይዘትና አተገባበር ላይ ሃሳቦች አቅርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል።
ከነዚህ ሀሳቦች መካከል ከወቅቱ የበዓልና የገበያ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የአብያተ ክርስቲያናትና የግብይት ስፍራዎችን የተመለከቱ ጉዳዮች ይገኙበታል።
እስካሁን በነበረው አካሄድ የሃይማኖት አባቶች ለምዕመናኑ መግለጫ በመስጠትና የጥንቃቄ መመሪያዎችን ገቢራዊ እንዲሆኑ በማስመተማር ለተጫወቱት ሚና አቶ ደመቀ አመስግነዋል።
በጣሊያንና በአሜሪካ ያሉ ሃይማኖታዊ ሥነ-ስርዓቶችን ተሞክሮ ያነሱት አቶ ደመቀ፤ ለምዕመናኑ ደህንነት ሲባል የአዋጁ ድንጋጌዎች እንዲፈጸሙ ከሃይማኖት አባቶች ጋር በመነጋገር ተግባራዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግም አመልክተዋል።
የገጠር የገበያ ማዕከላትን ጨምሮ የገበያ ስፍራዎች ከወትሮው በተለየ የግብይት ስልቶች መስራት እንዳለባቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
ለዚህም የግንዛቤና የመረጃ ልውውጥ ሥራዎችን በመስራት ቫይረሱን የመከላከል ሥራዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
“በርካታ አገሮች በመዘናጋታቸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዋጋ አስከፍሏቸዋል” ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ በዓለም ጤና ድርጅት የተሰጡ የጥንቃቄ ተግባራትን መፈጸም እንደሚገባ ገልጸዋል።
መንግስት በኮሮናቫይረስ የተጠቁ ሰዎችን የመመርመር አቅምን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ሁሉንም ከፈተናው ለማውጣት ሲባል በአዋጁ የተቀመጡ እገዳዎችና ክልከላዎችን መተግበር እንደሚገባ ገልጸዋል።
አዋጁን ለማስፈጸም እስከ ወረዳ ባለው መዋቅር ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮችን ያካተተ አደረጃጀት እንደሚዋቀር ጠቁመው፤ የአዋጁ ተግራዊነት ለተወሰነ አካል ብቻ የማይተውና የሁለም ዜጋ ሃላፊነት መሆኑንም አስገንዝበዋል።
በሽታውን ለመከላከል የወጣውን የሕግ ማዕቀፍ ድንጋጌዎች ለዜጋ ጥቅምና ለአገር ደህንነት ሲባል ገቢራዊ ማድረግና በድንጋጌዎች መመራት ከሁሉም እንደሚጠበቅም አቶ ደመቀ አሳስበዋል።
ህብረተሰቡ ከሕግ አስከባሪ አካላት ጎን በመቆም በሽታውን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት የበኩሉን እገዛ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል።