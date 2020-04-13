የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የአፈፃፀም ደንብ ህዝቡ አክብሮ እንዲንቀሳቀስ ተጠየቀ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 5/2012 (ኢዜአ) በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የወጣውን የአፈፃፀም ደንብ በማክበርና በማስከበር የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ህዝቡ ትብብሩን እንዲያጠናክር ተጠየቀ።
ህግን በሚተላለፉ አካላት ላይ የፀጥታ መዋቅሩ ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድም መንግስት አስታወቋል።
ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመግታት በቅርቡ ያወጣችውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በበላይነት የሚመራ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዋቀረ የሚኒስትሮች ኮሚቴ መቋቋሙ ይታወሳል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስፈፀሚያ ደንቡን በተመለከተ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዝርዝር ማብራሪያ መስጠቱም ይታወቃል።
የሰላም ሚኒስትር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ መካላከያ ሚኒስትር፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትርን በአባልነት ያቀፈው የሚኒስትሮች ኮሚቴም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አስተባባሪነት ይመራል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም አዋጁን ከሚያስፈፅሙ የመከላከያ ሰራዊት፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ ብሔራዊ ደህንነትና ሌሎች የሕግ አስከባሪ ተቋማት አመራሮች ጋር ዛሬ ውይይት አድርገዋል።
ከውይይቱ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሲክሬታሪያት ሃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠርና ለመግታት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊ መሆኑን አብራርተዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማስፈፀሚያ ደንብ ወጥቶ ይፋ የተደረገ ቢሆንም ደንቡን ተግባራዊ በማድረግ ሂደት ላይ ግን አሁንም ክፍተቶች እየታዩ መሆኑን ጠቁመዋል።
በአንዳንድ አካባቢዎች ሰዎች ርቀታቸውን ሳይጠብቁ ተሰባስበው እየተስተዋሉ መሆኑንም አቶ ንጉሱ ገልጸዋል።
በሃይማኖት ተቋማትና የገበያ ስፍራዎችም አንዳንዶች የወጣውን ደንብ የመተላለፍ ዝንባሌዎችን እያሳዩ በመሆኑና ለቫይረሱ መስፋፋት ምክንያት ሊሆኑ ስለሚችሉ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳስበዋል።
ይህን ሁኔታ ለመቀየር የአስተምሮ ስራው ቀጣይ መሆኑ እንዳለ ሆኖ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም አስገዳጅና ክልከላ የተደረገባቸው ድንጋጌዎች እንዲተገበሩ ይሰራል ብለዋል።
ለአፈፃፀሙ ህዝቡ በማክበርና በማስከበር ሂደት የበኩሉን ሃላፊነት እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል።
በዚህ ሂደት ደንቡን የሚተላለፉ አካላት ሲያጋጥሙም የፀጥታ መዋቅሩ አስፈላጊና ተመጣጣኝ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን አቶ ንጉሱ ገልጸዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሚኒስትሮች ኮሚቴ እየተመራ እና በኮሚቴው አቅጣጫ እየተቀመጠ የአስተምሮና የሚዲያና ኮሙዩኒኬሽን ስራዎችን ጨምሮ ሌሎችም ተግባራት በኮሚቴው በማዕከላዊነት ይቀጥላሉ ብለዋል።
የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ስርጭትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ለወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስፈፀሚያ ደንብ ባለፈው ቅዳሜ ይፋ መሆኑ ይታወሳል።
ማስፈፀሚያ ደንቡም ክልከላን የሚያስቀምጥ፣ ግዴታዎችን የሚጥል፣ የአስፈፃሚ አካላትን ክንውን እንዲሁም ልዩ ልዩ ድንጋጌዎችን የያዘ መሆኑ ይታወቃል።