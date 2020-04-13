የቀድሞው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ተመስገን ዘውዴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 5/2012 (ኢዜአ) የቀድሞው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና ፖለቲከኛ አቶ ተመስገን ዘውዴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ።
አቶ ተመስገን በ74 ዓመታቸው ህይወታቸው ያለፈው ዛሬ ማለዳ 12 ሰዓት ከ30 ነው።
አቶ ተመስገን ለረጅም ጊዜ ሕክምና ሲከታተሉ እንደነበረም ኢዜአ ከቤተሰቦቻቸው ያገኘው መረጃ አመልክቷል።
በአሁኑ አጠራር በደቡብ ክልል በጎፋ ዞን ሳውላ አቅራቢያ በምትገኘው ቡልቂ ከተማ ከአባታቸው ዘውዴ ወልደሚካኤል ከእናታቸው ዘውዲቱ ሰለሞን መስከረም 3 ቀን 1938 ዓ.ም የተወለዱት አቶ ተመስገን የሦስት ሴቶችና አንድ ወንድ ልጅ አባት ነበሩ።
አቶ ተመስገን በ1997 በተካሄደው አገራዊ ምርጫ ቅንጅትና ለአንድነት ዴሞክራሲ ፓርቲን ወክለው በመመረጣቸው ለአምስት ዓመት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆነው አገልግለዋል።
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ሆነው ከ2000 ዓ.ም እስከ 2007 ዓ.ም ድረስ ሰርተዋል።
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያገኙት አቶ ተመስገን፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ በዚሁ ዘርፍ በአሜሪካ ከሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ወስደዋል።
በኢኮኖሚክስ ትምህርት የላቀ ዕውቀት የነበራቸው አቶ ተመስገን፣ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያስተምሩም ነበር።
የአቶ ተመስገን የቀብር ሥነ ሥርዓት ዛሬ ከቀኑ 10 ሰዓት ለቡ በሚገኘው የፕሮቴስታንት መካነ መቃብር ይፈጸማል።