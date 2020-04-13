በኢትዮጵያ ተጨማሪ ሦስት ግለሰቦች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው፤ ከህመሙ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 14 ደርሷል

አዲስ አበባ፤ሚያዚያ 5/2012( ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት የላቦራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 247 ግለሰቦች መካከል ሶስቱ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
ከህመሙ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 14 ደርሷል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት፤ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሶስቱም ግለሰቦች ኢትዮጵያዊያን ሲሆኑ የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ የላቸውም።
ሶስቱም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ መሆናቸውም ነው የተገለጸው።
ከግለሰቦቹ መካከል ሁለቱ ወንዶች ሲሆኑ፤ ሁለቱም በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንዳላቸው ገና አልተረጋገጠም።
አንዷ የ23 ዓመት እድሜ ያላትና በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንዳላት መረጋገጡን መግለጫው አመልክተዋል።
ይህን ተከትለሎም በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 74 ደርሷል።
በሌላ በኩል ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተረጋጋጠ ግለሰቦች መካከል ተጨማሪ አራት ግለሰቦች ከህመሙ ያገገሙ ሲሆን፤ ይህን ተከትሎም በአጠቃላይ ከህመሙ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ወደ 14 ከፍ ብሏል።
በኢትዮጵያ እስካሁን ለ4 ሺህ 110 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎላቸዋል።