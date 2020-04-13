በሐረሪ ክልል የወጡ ክለከላዎችን የጣሱ ከ190 በላይ ተሽከርካሪዎችና ግለሰቦች በገንዘብ ተቀጡ

ሐረር (ኢዜአ) ሚያዚያ 5 / 2012 በሐረሪ ክልል ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የወጡ ድንጋጌዎችና ክልከላዎችን ጥሰው የተገኙ ከ190 በላይ ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎችና ግለሰቦችን በገንዘብ እንዲቀጡ መደረጉን የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስታወቀ።
የክልሉ ዋና አቃቢ ህግ አቶ አዩብ አህመድ ለኢዜአ እንደገለጹት መንግስት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተለያዩ ድንጋጌዎችንና ክልከላዎችን አውጥቷል።
በክልሉ መንግስት የወጡት ክልከላዎችን አስገዳጅ ከማድረግ አኳያ በክልሉ አቃቤ ህግና መርማሪ ፖሊሶች የሚመራ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል።
ክልከላውን ጥሰው የተገኙ 191 ባለ ሶስት እግር ታክሲ ተሽከርካሪዎችና ግለሰቦች ከ1ሺህ እስከ 5ሺህ ብር መቀጣታቸውን ተናግረዋል።
ከቅጣቱም ለመንግስት ከ100 ሺህ ብር በላይ ገቢ መደረጉንና በሌሎች አራት ግለሰቦች ላይ ደግሞ ክሰ መመስረቱን ገልፀዋል።
እንደ አቶ አዩብ ገለጻ በተለይ አካላዊ ርቀትን በማይጠብቁ፣ተራርቀው ግብይት በማይፈጽሙ፣በሸቀጦች ላይ የዋጋ ንረት በሚፈጥሩና ሌሎች መንግስት ያወጣቸውን አስገዳጅ ክልከላዎችን በማይተገብሩት ላይ በተለየ መልኩ እርምጃ ይወሰዳል ።
ይህን ተግባራዊ በማያደርጉ የጸጥታ አካላት ላይም ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል።