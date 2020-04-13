ለአዋጁ ተግባራዊነት የድርሻቸውን እንደሚወጡ በድሬዳዋና ነቀምቴ ነዋሪዎች ተናገሩ

ድሬዳዋ/ነቀምቴ (ኢዜአ) ሚያዝያ 5/2012፡ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደገፍ ለተግባራዊነቱ የድርሻቸውን እንደሚወጡ በድሬደዋና ነቀምቴ ከተሞች አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎች ተናገሩ፤
ከድሬደዋ ነዋሪዎች መካከል መምህርት መርሻዬ ቸርነት እንዳሉት መንግስት ያወጣው አዋጅና የማስፈጸሚያ ደንቡ የኮሮና ቫይረስ ችግርና ተፅዕኖ ለመቋቋም ያግዛል፡፡
“እኔ ራሴንና ቤተሰቤን እንዲሁም የአካባቢዬን ህብረተሰብ በማስተማርና በመጠበቅ ለአዋጁ መፈጸም ኃላፊነቴን እወጣለሁ “ብለዋል፡፡
የመጣው አስቸኳይ አዋጅና ደንብ በትክክለኛ ጊዜና ወቅት መውጣቱ ሊፈጠር የሚችልን አደጋና ቀውስ ለመቀነስ እንደሚረዳ የተናገሩት ደግሞ ሼህ አህመድ ሁሴን ናቸው፡፡
“ሁሉም ነዋሪ ለተፈጻሚነቱ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት፤እኔም ራሴን በመጠበቅ ፤ሌላውም እንዲጠነቀቅ የድርሻዬን እወጣለሁ ” ብለዋል፡፡
ወጣት ኃይሉ ባዩ በበኩሉ ደንቡ መሰረታዊ የመከላከያ ጉዳዮች ያካተተና ሊፈጠር የሚችልን አደጋ ለመቀነስ የሚያግዝ መሆኑን ገልጿል።
የከተማ ታክሲ አሽከርካሪዎች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ በማድረግ ቫይረሱን እንዲከላከሉ ማድረግ እንደሚገባም ጠቁሟል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ እዮብ ዮሃንስ እደገለጹት ቫይረሱን ለመከላከል የወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረታዊና ወሳኝ በመሆኑ የሚደገፍ ነው፡፡
አዋጁ የሚፈለገው ለውጥ እንዲያመጣ ከቀበሌ እስከ ከፍተኛ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ያሉ የፍትህ አካላት ተቀናጅተው መረባረብ እንዳለባቸውም አመልክተዋል፡፡
ነዋሪው ቸልተኝነትና መዘናጋትን ለአዋጁ ተግባራዊ መሆን ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
ለአዋጁ መፈጸም ከፍትህ አካላት ሌላ ባለሃብቱና ነዋሪው ተቀናጅቶ የእለት ምግብ ለሌላቸው ካላቸው በማካፈል እንዳለባቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንደሚደግፉና ለተግባራዊነቱም የበኩላቸውን እንደሚወጡ በነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ፡፡
ከነዋሪዎች መካከል አቶ ተረፈ ኪትላ በሰጡት አስተያየት በሽታውን ለመግታት መንግስት ያወጣው አዋጅ ተቀባይነት ያለውና ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል።
ለተግበራዊነቱን የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
ሌላው ነዋሪ ወይዘሮ ፍቅሬ ዓለሙ በበኩላቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የዜጎችን ህይወት ለመታደግ የተደነገገ በመሆኑ እንደሚደግፉት ገልጸዋል።
ከመንግሥትና ጤና ባለሙያዎች በየጊዜው የሚሰጡ የግንዛቤ ማስጨበጫ በአግባቡ ሥራ ላይ በማዋል የበሽታን ስርጭት ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ተግባራዊ እንዲሆን የበኩላቸውን እንደሚወጡ የተናገሩት ደግሞ አቶ አካሉ ሺፈራው ናቸው።
ህብረተሰቡ አካላዊ መራራቅን፣አለመጨባበጥንና ንጽህናውን በመጠበቅ በሽታውን ሊከላከል እንደሚገባም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።