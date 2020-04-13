ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻፀም ከሕግ አስከባሪ አካላት ጋር እየተወያዩ ነው

አዲስ አበባ፤ ሚያዚያ 5/2012( ኢዜአ)ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈፃፀም ዙሪያ ከህግ አስከባሪ ተቋማት አመራሮች ጋር እየተወያዩ ነው።
ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመግታት በቅርቡ ያወጣችውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በበላይነት የሚመራ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዋቀረ የሚኒስትሮች ኮሚቴ መቋቋሙ ይታወሳል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስፈፀሚያ ደንቡን በተመለከተ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዝርዝር ማብራሪያ መስጠቱም አይዘነጋም።
የሰላም ሚኒስትር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒትስትር፣ ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ መካላከያ ሚኒስትር፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትርን በአባልነት ያቀፈው የሚኒስትሮች ኮሚቴም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተባባሪነት ይመራል።
በዚህም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አዋጁን ከሚያስፈፅሙ የመከላከያ ሰራዊት፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ ብሔራዊ ደህንነትና ሌሎች የሕግ አስከባሪ ተቋማት አመራሮች ጋር ዛሬ ውይይት እያደረጉ ነው።
በውይይቱ መክፈቻ ላይ እንደተናገሩት በሽታውን ለመከላከል የዓለም ጤና ድርጅት መመሪያዎችን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።
የኮቪድ 19 ቫይረስ ስርጭትን በመከላከል ሂደት ኢትዮጵያ ያወጣችው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈፃሚ እንዲሆንም የህግ አስከባሪ አካላት ትልቅ ሃላፊነት እንዳለባቸው አብራርተዋል።
ውይይቱም በደንቡ መሰረት የተቋቋመው ኮሚቴ ሃላፊነትና የሕግ አስከባሪ ተቋማት በቅንጅት አዎንታዊ ስራዎችን በማከናወን ችግሩን ለመሻገር በሚያስችሉ ስራዎች ላይ የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር መሆኑን ገልጸዋል።
በውይይቱም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማስፈጸሚያ ደንብ ይዘት በተመለከተ በጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ቀርቦ ውይይት በመደረግ ላይ ነው።
የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ስርጭትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ለወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስፈፀሚያ ደንብ ይፋ ሆኗል።
ማስፈፀሚያ ደንቡም አጠቃላይ አራት ዋና ዋና ክፍሎች ያሉት ሲሆን ይሄም ክልከላን የሚያስቀምጥ፣ ግደታዎችን የሚጥል፣ የአስፈፃሚ አካላትን ክንውን እንዲሁም ልዩ ልዩ ድንጋጌዎችን የያዘ ነው።