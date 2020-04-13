የአዲስ አባባ መስተዳድር ለትግራይ ክልል የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ

መቀሌ፤ ሚያዝያ 05/2012(ኢዜአ) አዲስ አበባ መስተዳድር አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የሃኪሞች የፊት ጭምብሎች፣የእጅ ጓንቶችና የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ዛሬ ለትግራይ ክልል ጤና ቢሮ አስረከበ።
የአዲስ አበባ መስተዳድር ለትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ከለገሳቸው ቁሳቁሶች መካከል በህክምና አገልግሎት ወቅት ለሃኪሞች አገልግሎት የሚውሉ 85 ሺህ የእጅ ጓንቶችና 30 ሺህ የፊት ጭምብሎችን ይገኙባቸዋል።
ድጋፉ 35 ሺህ ሊትር የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘሮችን ያካተተ ሲሆን በመቀሌ ከተማ ለክልሉ ጤና ቢሮ ያስረከቡት የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዮናስ አረጋይ ናቸው።
ኮሚሽነሩ በርክክቡ ወቅት እንደተናገሩት ድጋፉ ቫይረሱን በጋራ ለመከላከል ተጋግዘን መስራት እንዳለብን ማሳያ ነው ብለዋል።
እንዲሁም የቆየውን የህዝብ ለህዝብ መልካም ግንኙነት ይበልጥ እንዲጠናከር የሚያግዝ መሆኑን ገልጸዋል።
የትግራይ ክልልን ወክለው ድጋፉን የተረከቡት የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሐጎስ ጎደፋይ በበኩላቸው ከመስተዳድሩ ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል።
ቁሳቁሶቹ በክልሉ ውስጥ አሁን ያለውን የቁሳቁስ እጥረት ለማቃለል ገንቢ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው ዶክተር ሐጎስ ገልጸዋል።
የትግራይ ክልልም ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች በስፋት ለማምረት እየሰራ እንደሚገኝና በቀጣይ ችግር ላለባቸው ሌሎች ክልሎች ተመሳሳይ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀዋል።