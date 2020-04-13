በሐረር ከተማ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ላቦራቶሪ አገልግሎት መስጠት ጀመረ

ሐረር፤ ሚያዚያ 4 / 2012 (ኢዜአ) በሐረር ከተማ ለምስራቁ የአገሪቱ ክፍል ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በሁለት ሰዓት ልዩነት 384 ናሙና መመርመር የሚችል ላባራቶሪ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ።
በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ የተቋቋመውን የናሙና መመርመሪያ ላቦራቶሪ መርቀው የከፈቱት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪና የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል ዩስፍ ናቸው።
በምረቃው ወቅት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል ዩስፍ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ቫይሱን ለመከላከል በአካባቢው ለሚገኙ ማህበረሰብና ተቋማት ግንዛቤ የማስጨበጥ፣ ድጋፍ የመስጠትና በቴክኖሎጂ የተደገፈ የመከላከል ስራዎች እያከናወነ ይገኛል።
በዚህም ከ2ሺ 200 በላይ ሊትር ፈሳሽ ሳሙናና ሳኒታይዘር እንዲሁም ሌሎች የመከላከያ ግብዓቶችን ለአካባቢው ማህበረሰብና ለአዴሌ ማረሚያ ቤት ማሰራጨቱን ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅትም ዩኒቨርሲቲው ለህሙማን የመተንፈሻ አካልን ሊያግዝ የሚችል መካኒካል ቬንትሌተር እየሰራ መሆኑንና የሳኒታዘርና የፊት መሸፈኛ ጭንብል የማምረት ስራውንም አጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል።
ላቦራቶሪው አገልግሎት መስጠት መጀመሩ በምስራቁ የአገሪቱ ክፍል ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ የደም ናሙና ምርመራ በማካሔድ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራውን እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
በኮሌጁ የተቋቋመው ላብራቶሪ አስተባባሪ ዶክተር ነጋ አሰፋ በበኩላቸው ላባራቶሪው የተሟላ ግብዓቶች ከተሟሉለት በየሁለት ሰዓት ልዩነት 384 ናሙና መመርመር ይችላል ሲሉ ተናግረዋል።
የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ከተከሰተም የከፋ ጉዳት ሳያደርስ ለመቆጣጠር የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ተመልክተናል ብለዋል ።
የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ላቦራቶሪ ስራ መጀመሩ በክልሉና በአካባቢው የቫይረሱ ስርጭት ያለበትን ደረጃ ለማወቅ ናሙናዎችን በመመርመርና በውጤቱ ላይ ተመስርተን በአፋጣኝ ተገቢውን የመከላከል እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ነው ሲሉም ተናግረዋል።
በምስራቁ ድንበር አካባቢ የሚገቡና በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ምልክት ሲታይባቸው ለመመርመር ላቦራቶሪው ከፍተኛ አቅም ይፈጥራል ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ሐላፊ ዶክተር አብዱቃድር ገልገሎ ናቸው።
በምረቃው ወቅት የሐረሪ ክልልና የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሐላፊዎችና የዩኒቨርሲቲው አመራሮች የተገኙ ሲሆን በእለቱም በዩኒቨርሲቲው ዋናው ጊቢ የሳንታይዘርና የመተንፈሻ አካልን ሊያግዝ የሚችል የመካኒካል ቬንትሌተር ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል ።