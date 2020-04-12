የኮሮናን መድሃኒት ለማግኘት ምርምር ተጀመረ ማለት ለበሽታው መድሃኒት ተገኘ ማለት አይደለም – ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 4/2012(ኢዜአ) የኢትዮጵያን ባህላዊ ጥበብ ከሳይንስ ጋር በማጣመር ለኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) መድሃኒት ለማግኘት የተጀመረው የምርምር ስራ አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ምርምሩ በርካታ ጊዜያትን ወስዶ የተለያዩ ሂደቶችን እንደሚያልፍም ነው የተገለጸው።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከተለያዩ አካላት ለቀረቡላቸውን ጥያቄዎችና በኢትጵጵያ የኮሮናቫይረስ ምላሽ አሰጣጥን በተመለከተ በፌስቡክ ድረ-ገጻቸው በኩል መግለጫ ሰጥተዋል።
ሚኒስትሯ መንግስት የኮሮናቫይረስን ስርጭት ለመግታትና ለመከላከል ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የጤና ኤክስቴንሽንና ባለሙያዎችንና የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎችን በመጠቀም ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ነው የገለጹት።
ከቫይረሱ ዓለም አቀፋዊ ስርጭት አንጻር ለመከላከይ የሚውሉ ግብዓቶች እጥረት መኖሩን ጠቁመው፤ ”መንግስት ችግሩን ለመፍታት ለቫይረሱ ስርጭት መከላከል የሚውሉ ግብዓቶች ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ወስኗል” ብለዋል።
በተጨማሪም አገር ውስጥ ያለውን አቅም ቫይረሱን ለመካከለል በሚያስችሉ ግብዓት ምርቶች ላይ ለማዋል እየተሰራ መሆኑን በመጠቆም።
”እጥረቱ ቢከሰትም ያለ ምንም መዘናጋት በሚገቡ ግብዓቶች ላይ ጠንካራ የጥራት ቁጥጥር ስራ ይደረጋል” ነው ያሉት።
ከዚህ ጎን ለጎን የኢትዮጵያን የባህል ጥበብን ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር በማዋሃድ ለቫይረሱ መድሃኒት ለማግኘት የተጀመረው ጥረት እንደቀጠለ መሆኑን ተናግረዋል።
ምርምሩ ቀደም ብሎ በኤችአይቪ/ኤድስና በሌሎች ተያያዥ በሽታዎች እንደተጀመረ ጠቁመው፤ ድንገት የኮሮናቫይረስ ከመከሰቱ ጋር ተያይዞ የቫይረሱ ሁኔታ በምርምር ስራው እንዲካተት መደረጉን አብራርተዋል።
በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ የሚኖሩ የባህልና ዘመናዊ መድሃኒት ተመራማሪዎች በምርምር ስራው እየተሳተፉ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል።
የምርምር ስራው አንድ ደረጃ በማለፍ አሁን ላይ በእንስሳት ለመሞከር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ነገር ግን የምርምር ስራው በርካታ ጊዜያትን ወስዶ የተለያዩ ሂደቶችን እንደሚያልፍም ነው የተገለጸው።
ምርምር ተጀመረ ማለት መድሃኒቱ ተገኘ ማለት አይደለም ሲሉም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ የተጀመረው ምርምር ቫይረሱን በሚለከት የተለያዩ አገሮች የሚያደርጉት ምርምር አካል መሆኑን በመጠቆም።
ህብረተሰቡ ከዚህ አንጻር ያለ ምንም መዘናጋት ቫይረሱን ለመከላከል የተቀመጡ መመሪያዎችን እንዲተገብርም ጥሪ አቅርበዋል።