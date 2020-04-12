በደቡብ ክልል የትራንስፖርት እገዳው ማሻሻያ ተደረገበት

ሀዋሳ ሚያዚያ 4/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በደቡብ ክልል በህዝብ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ላይ ተጥሎ የነበረው ክልከላ ማሻሻያ እንደተደረገበት የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
ማሻሻያው ተግባራዊ የሚደረገው በመናኸረያዎች አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁ ሲረጋገጥ እንደሆነም ተመልክቷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ማስረሻ በላቸው ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የተቋቋመው ግብረ-ሀይል የህብረተሰቡን ተጋላጭነት ለመከላከል የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶች ዝግ እንዲሆኑ አድርጎ ቆይቷል።
“ነገር ግን በፌዴራል ደረጃ የቫይረሱን ወረርሽኝ ለመከላከል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመታወጁና እስከ ክልል ባለው መዋቅር ወጥ ውሳኔ እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ በህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ማሻሻያ ማድረግ አስፈልጓል” ብለዋል፡፡
በዚህም መሰረት ከየትኛውም አካባቢ ወደ ክልል የሚንቀሳቀስ ሀገር አቋራጭ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ከመጫን አቅሙ ግማሹን በመቀነስ መንቀሳቀስ እንደሚችል ገልጸዋል።
እንዲሁም የከተማ አውቶብስ፣ የግል ተሸከርካሪዎች፣ የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሸከርካሪዎችም እንዲሁ ከዚህ በፊት ከሚይዙት ተሳፋሪ በግማሽ ቀንሰው እንዲጭኑ ተወስኗል ነው ያሉት።
“የባለ 2 እግር ሞተር ሳይክል፣ ባለሶስት እግር ባጃጆችና የከተማ ታክሲ አገልግሎት ቀደም ሲል በክልሉ በግብረ-ሀይሉ የተላለፈው ውስኔ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚሰሩ ይሆናል” ብለዋል።
መናኸሪያዎችም ተከፍተው ስራ የሚጀምሩት ለተሳፋሪው የእጅ መታጠቢያ ስፍራና አስፈላጊ ቁሳቁስ መሟላታቸው ሲረጋገጥ እንደሆነ ተናግረዋል።
በተጨማሪም መንገደኞች ወደ መናኸሪያ ሲገቡና ሲወጡ የሙቀት ልኬት ማከናወን የሚያስችል ልኬታቸው አጠራጣሪ ሲሆን ለይቶ ለማቆያ ስፍራዎች መዘጋጀት እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
እንዲሁም በተሽከርካሪዎቹ የኬሚካል ርጭት ማድረግ፣ በቫይረሱ ዙሪያ በሚኒ ሚዲያ የማስተማር ስራ መስራት እንዲቻል አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች መሟላታቸው ተገምግሞ በቀጣይ ሶስት ቀናት ውስጥ የትራንስፖርት አገልግሎቱ እንደሚጀመር አቶ ማስረሻ ገልጸዋል።
አሽከርካሪዎች፣ ተሳፋሪዎች እና ደንብ አስከባሪዎች ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁና ለተደነገጉት ደንቦችና መመሪያዎች ተገዥ መሆን እንዳለባቸውም አሳስበዋል።