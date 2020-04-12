የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ኮሮናን ለመከላከል 7 ሚሊዮን ብር ለገሰ

ሆሳዕና ሚያዝያ 4/2012 ኢዜአ የወራቤ ዩኒቨርስቲ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተከናወነ ያለውን ስራ ለማገዝ 7 ሚሊየን ብር ድጋፍ አደረገ።
የዩኒቨርስቲው አስተዳደርና ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ መሀመድ አማን ለኢዜአ እንደገለጹት ዩኒቨርስቲው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር የሚደረገውን ተግባር ለማገዝ ለአካባቢው ማህበረሰብ የግንዛቤ ማጎልበቻ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል።
የቫይረሱን ስርጭት አስቀድሞ ለመከላከል መንግስት የሚያከናውነው ተግባር ለማገዝ ሰባት ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ አቅርቦት እጥረቱን ለመፍታት በጊቢው አምርቶ በስልጤና አጎራባች ዞኖች ለህብረተሰቡ እያሰራጨ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው ሰራተኞቹን በማስተባበር ተጨማሪ ሶስት ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ እንደሚገኝና በሽታው ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እስኪውል ድረስ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።