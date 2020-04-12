ለኮሮና መከላከያ ቁሳቁስ ፍላጎት ምላሽ መስጠት የሚችል ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዳለ ተገለጸ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 4/2012 የፌደራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን 3 ሺህ የጋርመንት፣ 6 ሺህ የእንጨትና ብረታ-ብረት፣ 3 መቶ የሳሙናና የኬሚካል ኢንዱ ስትሪ ዎች እንዳሉ ገልጿል።
የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳንኤል ኦላኒ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን የማምረት አቅም አለ።
አምራቾቹ ምርቱን በሚፈለገው ደረጃና ጥራት አምርተው እንዲያቀርቡ ለማስቻል የተለያየ ድጋፍ መደረጉን የገለጹት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ፤ አምራቾቹ ስልጠና እንዲያገኙ መደረጉን ጠቅሰዋል።
በዘርፉ 3 ሺህ የኬሚካልና ንጽህና መጠበቂያ ማምረት የሚችሉ መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች መኖራቸውን ገልጸው፤ ፍላጎቱን ከአቅርቦት ጋር ማጣጣም የሚቻልበት ቁመና መኖሩን ተናግረዋል።
የፌደራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን ለኮሮናቫይረስ ስርጭት መከላከያ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ናሙና ማምረቱን ተናግረዋል።
ናሙናውን በመውሰድ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ፍላጎቱን ሊመልስ በሚችል መልኩ በብዛት እንዲያመርቱ መደረጉን ገልጸዋል።
እንደ አቶ ዳንኤል ገለጻ፤ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያግዝ ፈጠራ ያላቸውን መደገፍ የሚያስችል ማዕቀፍ መዘጋጀቱን ጠቅሰው የፈጠራ ሰዎችም ይህን አ ጋጣሚ እንዲጠቀሙ ጥሪ አቅርበዋል።