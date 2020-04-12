የህክምና ባለሙያዎቹ የግንዛቤ ማጎልበቻ ትምህርት እየሰጡ ነው

ጎባ ፣ ሚያዝያ 4/2012 (ኢዜአ) በባሌ ዞን ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልዕክቶችን በመተግበር ረገድ የሚታየውን ቸልተኝነት ለማስወገድ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየሰጡ መሆኑን በመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ የጎባ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና ባለሙያዎች ገለጹ፡፡
ዩኒቨርሲቲው የአካባቢውን ማህበረሰብ የኮሮና ተጋላጭነት ለመቀነስ የተለያዩ ተግባራትን በማከነወን ላይ መሆኑን አመልክቷል፡፡
በግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሙ ላይ ከተገኙት ኃኪሞች መካከል ዶክተር ረሺዳ መሐመድ እንደገለጹት በበሽታው ምንነት፣መተላለፊያ መንገዶቹና መደረግ በሚገባው ጥንቃቄ ላይ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ለመፍጠር እየተሰራ ነው፡፡
በዚህም ህብረተሰቡ እጁን በሳሙና በአግባቡ እንዲታጠብ፣ማህበራዊ ርቀታቸውን እንዲጠብቁና አላስፈላጊ ከሆነ ከመሰባሰብ ራሳቸውን እንዲያርቁ መልዕክት ማስተላለፋቸውን አስረድቷል፡፡
ህዝቡ በበሽታው ታሞ ወደ ሆስፒታል እስኪመጣ ከመጠበቅ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በመስጠት እራሳቸውን እንዲጠብቁና የባለሙያዎችን የጥንቃቄ መልዕክት ተግባራዊ እንዲያደርጉ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ዶክተር አብደላ አበቶ ናቸው፡፡
የህክምና ዶክቶሮቹ በሽታውን በማስመልከት በጤና ባለሙዎች እየተላለፉ የሚገኙ የጥንቃቄ መልዕክቶች በተለይ በገጠሩ ማህበረሰብ በአግባቡ ተግባራዊ እየተደረጉ ስላልሆኑ ቀጣይ ሥራ ይፈልጋሉ ነው ያሉት፡፡
በሲናና ወረዳ ኢሉ ሳምቢቱ ቀበሌ ግንዛቤ ከተፈጠረላቸው አርሶ አደሮች መካከል ወይዘሮ አስቴር መንግስቱ እንደተናገሩት ስለ ኮሮና በሽታ መተላለፊያ መንገዶች ከተለያዩ ሚዲዎችና በአካባቢው በሚገኙ የጤና ባለሙያዎች በሚፈጠርላቸው ግንዛቤ በመረዳታቸው የተቻለቻውን ጥንቃቄ እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል ።
አስተያየት ሰጪዎቹ እንዳሉት በመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሃክሞች ስለ በሽታው የተፈጠረላቸው ግንዛቤ ተጨማሪ ትምህርት እንደሚሆናቸው ተናግረዋል፡፡
በዩኒቨርሲቲው የጎባ ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጄይላን ቃሲም በበኩላቸው ሆስፒታሉ የማህበረሰቡን የበሽታ ተጋላጭነት ለመቀነስ በስድስት ቡድን የተዋቀሩ 41 የህክምና ዶክቶሮችና ባለሙዎችን ወደ ወረዳ በማሰማራት ግንዛቤ እንዲፈጥሩ አድርጓል፡፡
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ተወካይ ዶክተር ለታ በከሬ በበኩላቸው ህብረተሰቡ በመንግስትና በጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልዕክቶችን በተወሰነ መልኩ እየተገበረ ቢሆንም ከወረርሽኙ ስጋት አንጻር አሁንም ቸልተኝነት ይስተዋላል፡፡
ይህንን ቸልተኝነት ለማስወገድ ዩኒቨርሲቲው ይበልጥ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብሎ በተገመቱ አስራ ስምንት የገጠር ወረዳዎች ላይ ዘላቂ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በመስጠት ላይ ነን ብለዋል።
ዶክተር ለታ እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው የማህበረሰቡን የግንዛቤ ስራ ከማሳደግ በተጓዳኝ የማህበረሰቡን የበሽታ ተጋላጭነትን ለመቀነስ በራሱ ሆስፒታል ውስጥ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ማዘጋጀትና የባሌ ሮቤ ዋና ጊቢን ለህሙማን ማቆያ ማዕከልነት ምቹ የማድረግ ስራ እየተከናወነ ይገኛል ።