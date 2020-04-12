የጤና ልማትና ፀረ-ወባ ማህበር ለኮሮና መከላከል የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ባህርዳር፣ መጋቢት 3/2012 (ኢዜአ) የኢትዮጰያ ጤና ልማትና ፀረ-ወባ ማህበር የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዙ 450 ሺህ ብር ግምት ያላቸው የቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ ።
የማህበሩ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አክሊሉ ጌትነት ለኢዜአ እንደገለጹት የቁሳቁሶቹ ድጋፍ የተደረገው ለባህር ዳር ከተማ ፣ ለአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር፣ ለምስራቅና ምዕራብ ጎጃም ዞኖች ነው።
ትላንትና ዛሬ በድጋፍ ከተሰጡት ቁሳቁሶች ውስጥም 44 የሰውነት ሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች፣ 32 ሺህ የእጅ ጓንቶች፣ 500 ሊትር የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘርና አንድ ሺህ የፊት መሸፈኛ ማስኮች ይገኙበታል።
ማህበሩ ድጋፉን ያደረገው “ጎጃም ግሎባል አሊያንስ በአሜሪካ” ከተባለ በጎ አድራጎት ድርጅት ያሰባሰበውን ቁሳቁስ ነው ።
ማህበሩ ቀደም ሲልም ለኮሮና መከላከል በጊዜያዊነት እንዲያገለግሉ 3 የመስክ ተሽከርካሪዎችን በድጋፍ መስጠቱንም አስታውሰዋል።
እንዲሁም በባህር ዳር ከተማ የሚገኘውን የማህበሩን የጤና ተቋም ለኮሮና ቫይረስ ለይቶ ማቆያ እንዲሆን ማስረከቡን ገልጸዋል።
በቀጣይም ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እስኪውል ሌሎች ድርጅቶችን በማስተባበር የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ አክሊሉ አስታውቀዋል።
የማህበሩድጋፍ ኮሮናን በመከላከል ይስተዋል የነበረውን የቁሳቁስ እጥረት ለማቃለል እንዳገዛቸው የገለፁት ደግሞ የምዕራብ ጎጃም ዞን ኮሮና ቫይረስ መከላከልና ቁጥጥር ኮማንድ ፖስት የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ሰብሳቢ አቶ አንማው ዳኛቸው ናቸው።
ማህበሩ 12 የሰውነት ሙቀት መለኪያ መሳሪዎችን ጨምሮ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር፣የእጅ ጓንትና የፊት መሸፈኛ ማስኮች ድጋፍ እንዳደረገላቸው ገልፀዋል።
በዞኑ እስከ አሁን ለኮሮና ቫይረስ ቅድመ መከላከል ስራ የሚውል ከ 6 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ በአይነትና በቁሳቁስ ድጋፍ ማሰባሰብ እንደተቻለም ተናግረዋል ።
አቅም ለሌላቸው ወገኖች የሚውል 226 ኩንታል የምግብ እህል በድጋፍ ከህብረተሰቡ መሰብሰቡን ጠቅሰው ይህ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።