በመቀሌ ከተማ አካላዊ ርቀትን ከመጠበቅ አንፃር ክፍተቶች ይታያሉ …ነዋሪዎች

መቀሌ፣ሚያዝያ 04/12 ዓ/ም (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከሚያስችሉ መንገዶች መካከል አንዱ የሆነው የአካል ርቀትን የመጠበቅ አሰራር እየተተገበረ አለመሆኑን አስተያየታቸውን የሰጡ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
የከተማው ነዋሪዎች ለኢዜአ እንዳሉት የአካል ርቅትን ለመጠበቅ ቢያንስ ሁለት ሜትር ያክል መራቅ ይገባል የሚለውን የዓለም ጤና ድርጅት መመሪያ በሚገባ እየተተገበረ አይደለም ብለዋል።
በተለይ የቀን ሰራተኞች በሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች፣የኮንስትራክሽን ስራ በሚካሄድባቸው ስፍራዎችና በአንዳንድ የንግድ ድርጅቶች ችግሩ ጎልቶ እንደሚታይ ተናግረዋል።
በከተማው ዛሬ የኢዜአ ሪፖርተር ተዘዋውሮ ካነጋገራቸው ነዋሪዎች መካከል አቶ አታክልቲ ሃይሉ እንዳሉት በአንዳንድ የንግድ ድርጅቶች የአካል ርቀትን ጠብቆ የመስራት ባህል ገና እንዳልጎለበተ ገልፀዋል ።
በተለይ አምራች ሃይል የሆኑ ወጣቶች አፍ ለአፍ ተገጣጥመው በብዛት እንደሚቀመጡ የተናገሩት አቶ አታክልቲ ቫይረሱን አስቀድሞ ለመከላከል በክልሉ ምክር ቤት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅፋት መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ የሲምንቶ ምርቶች በሚከፋፈሉባቸው የንግድ ድርጅቶች የሚሰሩ የቀን ሰራተኞችና ግብይቱን የሚያካሂዱ ሰዎች ያጋጠመንን ፈተና ችላ ማለታቸው ያሳዝናል ብለዋል።
የቀን ሰራተኛ ወጣት ካልአዩ ነጋሽ በበኩሉ ”በቫይረሱ አደገኛነት ላይ እየተሰጠ ያለውን የግንዛቤ ትምህርት በየቀኑ የምከታተል ቢሆንም የእለት ጉርሴን ለማግኘት ስል ግን ህዝብ በሚበዛባቸው የስራ ቦታዎች መገኘት ግዴታ መሆኑን ተናግሯል ።
በመቀሌ ከተማ በሚገኙ የአትክልትና ፍራፍሬ መሸጫ ስፍራዎች ላይ የአካል ርቀትን ጠብቆ መገበያየት አስቸጋሪ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የከተማው ነዋሪ መምህር ምስጋና ግርማይ ናቸው።
የከተማው ነዋሪ ወይዘሮ ለምለም ገብረህይወት እንዳሉትም በወፍጮ ቤቶች የሚታየው የሰው መጨናነቅ እጅግ እንደሚያስፈራ ተናግረዋል።
በመሆኑም የጤና ባለሙያዎችና የሚመለከታቸው ሌሎች መንግስታዊ አካላት በእነዚህና መሰል የስራ ቦታዎች ላይ የሚታየውን የሰዎች መጨናነቅ ለማስወገድና የቫይረሱን ስርጭት አስቀድሞ ለመከላከል ወደ ታች ወርደው መስራት አለባቸው ብለዋል።
የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ሙሉጌታ ተስፋይ ስለችግሩ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የቫይረሱ ስርጭት ይቀንሳሉ ተብለው የተቀመጡ አሰራሮችና መመሪያዎችን ተግባራዊ ማድረግ የውዴታ ግዴታ ነው ።
በመሆኑም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ክፍተቶቹን ለመሙላት እንሰራለን ብለዋል ።