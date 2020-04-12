ቤት የሚውሉ ሰዎች አጋጣሚውን ለቤተሰብ ውይይትና ራስን ለመመልከት ሊያውሉት ይገባል … የስነልቦና ባለሙያዎች

አዲስ አበባ፤ ሚያዚያ 4/2012( ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ስርጭትን ለመከላከል ቤት የሚውሉ ሰዎች አጋጣሚውን ለቤተሰብ ውይይትና ራስን ለመመልከት ሊያውሉት ይገባል ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የሥነ-ልቦና ባለሙያዎች ገለጹ።
የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እጅን በተደጋጋሚ በውሃና በሳሙና መታጠብና አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ይመከራል።
ከቤት አለመውጣት ደግሞ ሌላኛው የቫይረሱን ስርጭት የመከላከያ አማራጭ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች ይመክራሉ።
በዓለም ላይ ከሚገኙ አምስት ሰዎች አንዱ በኮሮናቫይረስ ምክንያት በቤቱ እንዲቆይ መደረጉን መረጃዎች ያመለክታሉ።
በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ከ130 በላይ አገሮች ትምህርት ቤቶቻቸውን ዘግተዋል።
በኢትዮጵያም ትምህርት ቤቶች ከተዘጉ አገሮች መካከል አንዷ ሆና ተማሪዎች በቤታቸዉ ሆነው እንዲያጠኑና ሌሎች አማራጮችን በመጠቀም እንዲከታተሉ እየተደረገ ነው።
በተጨማሪም መንግስት ከመጋቢት 16 ቀን 2012 ዓ.ም የመንግስት ሰራተኞች እንደ አስፈላጊነቱና የሚሰሩባቸው ተቋማት በሚያወጡት የአፈጻጸም ደንብ በቤታቸው እንዲሰሩ መወሰኑ ይታወሳል።
በዚሁ መሰረት ተቋማት እንደ ስራ ባህሪያቸው ሰራተኞቻቸውን በመቀነስ ቤታቸው እንዲሰሩ አድርገዋል።
እንደ ስነ ልቦና ባለሙያዎቹ ምክረ ሀሳብ፤ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ተጠቅመው የቤተሰብ አባላትን የመወያየትና የመነጋገር ባህል የሚያሳድግ በመሆኑ ለጥሩ ነገር ማዋል ይቻላል።
የሥነ-ልቦና ባለሙያ ሰብለ ኃይሉ እንደሚሉት፤ የቫይረሱ መከሰት መጥፎ እድል ቢሆንም በዚሁ ሳቢያ በቤት ውስጥ የምናሳልፈውን ረጅም ጊዜ ለጥሩ ነገር ማዋል እንድንችል ያደርጋል።
በተለይ አብዛኛው ሰው ቁጭ ብሎ የመነጋገር ልምዱን ስላላዳበረ አጋጣሚውን ተጠቅሞ እርስ በርስ በመወያየት ግንኙነቱን ማጠናከር እንደሚችል የስነ-ልቦና ባለሙያዋ ይገልጻሉ።
በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማኅበራዊ ሳይኮሎጂ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ያሲን መሐመድ በበኩላቸዉ ”መዝናናት የለመድነዉ ዉጪ በመሆኑ ለጊዜዉ ቤታችን ዉስጥ በመሆን ከቤተሰብ ጋር ማሳለፍ አለብን” ብለዋል።
በሩጫ የተሞላው የዘመኑ ህይወት አጋጣሚው ባመጣው ቤት ውስጥ የመቀመጥ ግዴታ ለቤተሰብ ጊዜ ለመስጠት እድል የሚፈጥር መሆኑንም ተናግረዋል።
በተጨማሪም በኮቪድ-19 በቤታቸው የተቀመጡ ሰዎች ሙዚቃ ማዳመጥ፣ መጽሐፍ ማንበብ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ጤናማ የአመጋገብ ስርአት ማዳበር፣ ቴሌቪዥን፣ ኮምፒዩተርና ስልክ ላይ ረጅም ጊዜ አለማሳለፍና የጥንቃቄ መልክክቶችን ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸውም የጤናና የስነልቦና ባለሙያዎች ይገልጻሉ።