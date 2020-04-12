ህብረተሰቡ ምክር ሰምቶ በመተግበር ራሱንና ቤተሰቡን ከኮሮና ቫይራስ መጠበቅ አለበት- የሃይማኖት አባቶች

ደሴ ፣ ሚያዚያ 4/2012 (ኢዜአ) በደሴና አካባቢዋ ህብረተሰቡ የመንግስትና የሃይማኖት አባቶችን ምክር ሰምቶ በመተግበር ራሱንና ቤተሰቡን ከኮሮና ቫይራስ እንዲጠብቅ እየሰሩ መሆናቸውን የሐይማኖት አባቶች ገለጹ።
የደቡብ ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ዋና ፀህፊ መላከሰላም ፈንታ አበራ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ አስከፊ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ምዕመኑ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ መከላከል ሐይማታዊ ግዴታው ነው።
“መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል” የሚለውን የመጽሃፍ ቃል በመጥቀስ እምነት አለኝ የሚለው ማህበረሰብ የሐይማኖት አባቶችና መንግስት የሚያስተላልፋቸውን ትዕዛዞች መፈጸም አለባቸው ብለዋል፡፡
ይህን ክፉ ቀን ተጋግዘንና ተደማምጠን ማለፍ ካልቻልን የምድሩንም ሆነ የሰማዩን ህይወት የሚያሳጣን እልቂት ሊያስከተልብን እንደሚችል ከሌሎች አገራት መረዳት ይቻላል ሲሉ ተናግረዋል ።
“ገንዘብና እምነት አለን ያሉ የዓለም አገራትን ዋጋ ሲያስከፍል አይተናል” ያሉት መላከሰላም ፈንታ ከእነሱ እኛ ተምረን ቫይረሱን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የድርሻችን መወጣትም ይጠበቅብናል ፡፡
ከደሴ ከተማ የመጅሊስ አመራሮች መካከል ሼህ ሰይድ ይመር አንዳሉት ደግሞ ወረርሽኝ ሲመጣ በቤት ውስጥ መስገድ፣ መቀመጥና በጤና ሙያተኞች በኩል የሚተላለፉ መልዕክቶችን መተግበር የእምነቱ አንድ አካል ነው።
ህብረተሰቡ ወደ ቤተ እምነቶች ከመሄድ ተቆጥቦ አምልኮውን በየቤቱ እንዲፈጽም ሁሉም የእምነት አባቶች መልዕክት ቢያስተላልፉም የሚሰማ አማኝ በመጥፋቱ የሃይማኖት አባቶችን አሳዝኗል ብለዋል ።
በዚህ ወቅት “አኔ እምነት አለኝ የሚል ምዕመን የሚነገረውን በመተግበር የሐይማኖት አባቶቹንና ፈጣሪውን የሚታዘዝ ብቻ ነው” በማለት መልዕክት አስተላልፈዋል።
በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌላዊያን የሰሜን ምስራቅ ፕሬዚዳንት ፓስተር ዳንኤል መኮንን እንደገለጹት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ራሱን ከቫይረሱ መከላከል መቻል ማለት ቤተሰብንና አገርን እንደመታደግ ይቆጠራል፡፡
በተለይም ምንም አይነት ስራ በሌለበት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ያለንን ለሌሎች በማከፍል፣ በመተጋገዝ፣ አቅመ ደካሞችን በማሰብና በመጸለይ የመጣብንን መቅሰፍት መከላከል አለብን ብለዋል ።
“ህብረተሰቡ ከመዘናጋትና መጨናነቅ ተላቅቆ ጥንቃቄ ማድረግ ብቻ ይጠበቅበታል” ያሉት ደግሞ የደሴ ወንጌላዊያን አማኞች ህብረት ዋና ፀህፊ ፓስተር ወንድወሰን ቦጋለ ናቸው፡፡
የሃይማኖት አባቶቹ በጋራ በመሆን በፒያሳ፣ አራዳ፣ ሰኞ፣ መናኽሪያ፣ ቧንቧዉሃ፣ ዶልፌንና ሌሎች ሰው በሚበዛባቸው አካባቢዎች በመዘዋወር ስለ ኮረና በሽታ አስከፊነት ለምዕመኑ ትምህርት ሰጥተዋል።