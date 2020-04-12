በድሬዳዋና በመቀሌ ለኮሮና መከላከል ድጋፍ ተደረገ

ድሬዳዋ፣መቀሌ ፣ ሚያዝያ 4/2012 (ኢዜአ) በድሬዳዋና በመቀሌ ለኮሮና ቫይረስ መከላከል ህብረተሰቡና የተለያዩ ተቋማት የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ ።
በድሬዳዋ ከተማ የኬር ስኩየር አካባቢ ነዋሪዎች ከአምስት ብር ጀምሮ በሰባሰቡት ገንዘብ የተገዛ የምግብ ሸቀጣሸቀጥ ለ40 ችግረኛ ወገኖች አስረክበዋል ።
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ አህመድ አህመድ ወገን ለወገን ያደረገውን ድጋፍ አመስግነው ለወደፊቱም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ለችግረኞች በመድረስ አስቸጋሪውን ጊዜ በጋራ ለማለፍ ትብብሩን እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል ።
ዝግጅቱን ካስተባበሩት የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል የቀድሞው ዝነኛ ብስክሌተኛ ኤሳያስ ጋሻው እንደገለፀው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚተላለፉ የመከላከያ መመሪያዎችን በአግባቡ ከመተግበር ጎን ለጎን በየቤቱ ያሉና ተሯሩጠው በዕለታዊ ገቢ የሚተዳደሩ ችግረኛ ቤተሰቦችን መደገፍ አስፈላጊ መሆኑን ተናግሯል ።
ችግርን ተባብሮና ተደጋግፎ ማለፍ የድሬዳዋ መገለጫ በመሆኑ ድጋፉ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ብስክሌተኛው ኤሊያስ ጋሻው ገልፇል ።
ድጋፍ ከተደረገላቸው የከተማው ነዋሪዎች መካከል የ80 ዓመት አዛውንቷ ወይዘሮ አሼ ቱሌ በሰጡት አስተያየት አስታዋሽ በማግኘታቸው መደሰታቸውን ገልፀው ድጋፍ ያደረጉላቸው ወገኖችን አመሰግነዋል ።
በተያያዘ ዜና ወጋገን ባንክ የመቐለ ዲስትሪክት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚውል ሶስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አስረክቧል ።
በባንኩ የመቐለ ዲስትሪክት ስራ አስኪያጅ አቶ ሃፍቶም ገብረእግዝአብሄር በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደተናገሩት ህብረተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል መንግስት ብቻውን መቋቋም ስለማይቻለው ባንኩ የገንዘብ ድጋፉን አድርጓል።
ባንኩ ህብረተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ ሃፍቶም በዚህ ጊዜ አሳስበዋል።
በርክክብ ስነ ስርአቱ ላይ የተገኙት በክልሉ የፋይናንስ እቅድ ቢሮ የኮሮና ቫይረስ በሽታ መከላከል ድጋፍ አሰበሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሓጎስ ወልደኪዳን በበኩላቸው የወጋገን ባንክ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተቀብሎ ድጋፍ ማድረጉ የሚመሰገን ተግባር ነው ብለዋል ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በመቀሌ ከተማ ኩይሓ ክፍለ ከተማ የሚገኘው አልፋ ፋርማቲካል የግል ተቋም በበኩሉ ለክልሉ ጤና ቢሮ 42 ሺህ ብር የሚገመት የሳይንታይዘርና የፈሳሽ ሳሙና ድጋፍ ማድረጉን የተቋሙ ባለቤት አቶ ከላሊ መሐሪ ተናግረዋል።