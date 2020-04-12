የፌዴራል ፖሊስ አባላት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገለፁ

ጋምቤላ ፣ ሚያዚያ 4 / 2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረሰን ለመከላከል በመንግስት የሚተላለፉ ውሳኔዎቸን ከማስፈጸም ባለፈ ስርጭቱን በመግታት ረገድም የድርሻቸውን እንደሚወጡ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ገለጹ።
ከእጅ መታጠቢያ ቦታዎች የእጅ ንክኪን የሚያስቀር የፈጠራ ስራ በአንድ የሰራዊቱ አባል ተሰርቶ ጥቅም ላይ ስራ እንደዋለ ተገልጿል።
በፌዴራል ፖሊስ የምዕራብ ዳይሬክቶሬት ዲቪዥን አንድ የኢንዶክትሬንሽን ኃላፊ ኮማንደር ታሪኩ ጌታቸው ለኢዜአ እንደገለጹት አባላቱ ቫይረሱን ለመከላካል በመንግስት የሚተላለፉ ውሳኔዎችን ከማስፈጸም ጎን ለጎን ስርጭቱን ለመግታት የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት በመረባረብ ላይ ናቸው ።
ሰራዊቱ የቫይረሱን ስርጭት እንዲገታና ከወቅቱ ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ ወንጀሎችን ለመከላከል እቅድ በማዘጋጀት ወደ ስራ መግባቱን ተናግረዋል።
በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ለጸጥታ ስራ የተሰማሩ የሰራዊቱ አባላትም በወርርሽኙ እንዳይጠቁ አስፈላጊው የንጽህና መጠበቂያ ግብዓቶች ተገዝተው እንዲደርሳቸው ተደርጓል ።
ከዚህም በተጨማሪ በእጅ መታጠቢያ ቦታዎች የሚታየውን የእጅ ንክኪ ለማስቀረት በአንድ የስራዊት አባል ፈጠራ የእጅ መታጠቢያ ተሰርቶ ጥቅም ላይ እንዲውል ተደረጓል ብለዋል።
የፈጠራ ስራውን ከክልሉ ጤና ቢሮ ጋር በመቀናጀት ወደ ማህበረሰቡና ሌሎች የመንግስት ተቋማት ተደራሽ እንዲሆን ጥረት እንደሚደረግ አስረድተዋል ።
የዲቪዥኑ አስተዳዳር ኮማንደር ብርሃነ ገብርዋህድ በበኩላቸው የፈጠራ ስራው የእጅ ንክኪን በማስቀረት ቫይረሱን ለመከላከል ካለው ፋይዳ ባለፈ የውሃ ብክነትን የሚቀንስ ጭምር ነው ብለዋል።
የፈጠራ ስራው ባለቤት ዋና ሳጅን ተከስተ ባራኪ እንደሚለው የፈጠራ ስራውን ለማከናወን የተነሳሳው የእጅ ንክኪ በማስቀረት ቫይረሱን ለመከላከል በማሰብ ነው ።
ከወዳደቁ ጣውላችና ሽቦዎች መስራቱን ጠቁሞ የቁሳቁስ ድጋፍ ከአገኘ ለህብረተሰቡም ሆነ ለመንግስት ተቋማት ለመስራት ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል።
የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፖል ቤል የፈጠራ ስራውን በጎበኙበት ወቅት እንደገለጸት በፌዴራል ፖሊስ የተሰራው የእጅ መታጠቢያ ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ ነው ።
፣በመሆኑም ቢሮው ከሰራዊቱ ጋር በመቀናጀት የፈጠራ ስራው ወደ ህብረተሰቡና ሌሎች የመንግስት ተቋማት ተደራሽ እንዲሆን በቅንጅት ይሰራል ብለዋል ።