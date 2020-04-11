በሀዋሳና አርባምንጭ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነው

ሀዋሳ (ኢዜአ )ሚያዝያ 3/2012 ፡- በደቡብ ክልል ሀዋሳና አርባምንጭ ከተሞች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ለመጀመር የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለማሰባሰብ እየተሰራ መሆኑም ተመልክቷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ ለኢዜአ እንደገለጹት ዝግጅቱ ቀደም ሲል ወደ አዲስ አበባ እየተላከ ይካሄድ የነበረው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ በሁለቱ ከተሞች ለማድረግ ነው።
ለዚህም በሀዋሳ ለባለሙያዎች ስልጠና መሰጠቱን ጠቅሰው በቀጣይ ሁለት ቀናት ውስጥ የምርመራ ስራው እንደሚጀመር ተናግረዋል።
በአርባምንጭም ለመጀመር ተመሳሳይ ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል።
የምርመራ አገልግሎቱ በቅርበት መጀመሩ አዲስ አባባ ተልኮ ውጤት እስኪደርስ የሚወስደውን ጊዜ እንደሚያሳጥርና በርካታ ሰዎችን ለመመርመር እንደሚያስችል ገልጸዋል።
በተጨማሪም በክልሉ ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለማሰባሰብ በተያዘው አቅጣጫ መሰረት እስካሁን 150 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጸዋል።
ተጠርጥረው በለይቶ ማቆያ ለአስራ አራት ቀናት የቆዩና ናመናቸው አዲስ አበባ ከተላከ 35 ሰዎች መካከል 28 ነጻ እንደሆኑና የቀሪዎቹ ውጤት እየጠበቁ መሆናቸውን አቶ አቅናው ተናግረዋል።
ስለበሽታው አስከፊነትና መከላከያው አስመልክቶ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ በተደረገው ጥረት እጅን ከመታጠብና መጨባበጥ አንጻር የተገኘው ውጤት ጥሩ ቢሆንም ርቀትን ከመጠበቅ አንጻር ክፍተቶች እንዳሉ ጠቁመዋል።
ይህንን ከፍተት ለማስተካከል ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በ48 ቋንቋዎች እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
የወጣትና ሴት አደረጃጀቶችን፣ የኃይማኖትና ጎሳ መሪዎችን በመጠቀም ህብረተሰቡን ለማስገንዘብ እየተሰራ መሆኑን የጤና ቢሮ ኃላፊው አብራርተዋል።