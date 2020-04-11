የራያ ዩኒቨርሲቲ ሳኒታይዘር ማምረት ጀመረ

ማይጨው( ኢዜአ )ሚያዝያ 03/2012፡ -የራያ ዩኒቨርስቲ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የመረዳ የንፅህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ማምረት መጀመሩን አስታወቀ።
በዩኒቨርሲቲው የሳኒታይዘር ማምርት ቡድን አስተባባሪ ዶክተር ንጉስ መሰለ እንደተናገሩት ተቋሙ የሳኒታይዘር ምርት የጀመረው የኬሚስትሪና ባዮሎጂ ትምህርት ክፍሎች በጋራ በመቀናጀት ነው።
የሳኒታይዘር ምርቱ የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣውን መስፈርት ያሟላ መሆኑን ገልጸዋል።
ለመጀመሪያ ጊዜ 500 ሊትር ሳኒታይዘር ለማምረት እየተሰራ መሆኑን ያመለከቱት ዶክተር ንጉስ፣ከዚህም ውስጥ 200 ሊትሩ ለማይጨው ለምለም ካርል ሆስፒታል በድጋፍ እንደሚሰጥና ቀሪው ለትግራይ ደቡባዊ ዞን ነዋሪዎች እንደሚከፋፈል አስታውቀዋል።
ዩኒቨርስቲው በቀጣይም ተጨማሪ ሳኒታይዘር በማምረት ለህብረተሰቡ ለማቅረብ ማቀዱንም አመልክተዋል።
ዩኒቨርስቲው በቫይረሱ ለተጠረጠሩ ሰዎች ጊዜያዊ የማቆያ ማዕከል ሆኖ በማገልገል ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል።