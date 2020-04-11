ምዕመናን ርቀታቸው የአካል እንጂ የልብ አለመሆኑን በመረዳት ርቀታቸውን እንዲጠብቁ አባቶች መከሩ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 3/2012 (ኢዜአ) ምዕመናን ርቀታቸውን መጠበቅ የአካል እንጂ የልብ አለመሆኑን አውቀው ራሳቸውን ከኮሮናቫይረስ ለመጠበቅ የጤና ባለሙያዎችን ምክር በአግባቡ እንዲተገብሩ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ።
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ የእምነት ተቋማት የአማኞቻቸውን ጤንነት ለመጠበቅ ከተወሰኑ አገልጋዮች በስተቀር ሌሎች አማኞች የአምልኮና የጸሎት ስርአታቸውን በቤታቸው እንዲያከናውኑ ማዘዛቸው ይታወሳል።
የወረርሽኙን ስርጭት ለመከላከል ሲባል ውሱን አገልጋዮች የእምነቱን ስርአት እንዲፈጽሙና የሰዎችን አካላዊ መጠጋጋት ለማስቀረት ቤተ እምነቶች እንዲዘጉ መወሰናቸውም እንዲሁ።
የሃይማኖት አባቶች ያስተላለፉትን ትዕዛዝ ምዕመናን ምን ያህል አየተገበሩት ነው? የሚለውን ለማረጋገጥ የኢዜአ ሪፖርተር በተወሰኑ የኦርቶዶክስ እና የእስልምና ቤተ እምነቶች ቅኝት አድርጓል።
በምልከታውም የኦርቶዶክስ እምነት ተቋማት በራቸው ቢዘጋም የተወሰኑ የእምነቱ ተከታዮች አሁንም በተቋማቱ መግቢያ በሮችና ቅጥር ግቢ ዙሪያ ተገኝተው አካላዊ ርቀታቸውን ባልጠበቀ ሁኔታ ጸሎት ሲያደርሱ መታዘብ ተችሏል።
በሌላ በኩል ኢዜአ ቅኝት ያደረገባቸው መስጂዶች መዘጋታቸውን የተመለከተ ሲሆን አማኞችም በአካባቢው አይታዩም።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትሪያርክ የውጭ ጉዳይ ሠራተኛ መምህር ዳንኤል ሰይፈሚካኤል ስለጉዳዩ ተጠይቀው “አካላዊ ንክኪን ለማስቀረት ቤተክርስቲያን ያስተላለፈችውን መመሪያ መተግበር እምነቱ ያዛል” ብለዋል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል አካላዊ ርቀትን መጠበቅ አንዱ መንገድ በመሆኑ ከጤና ባለሙያዎች የሚተላለፈውን መልዕክት ምዕመኑ በመተግበር እራሱንና ቤተሰቡን እንዲጠብቅም መክረዋል።
ምዕመናን ከቤተእምነት መራቃቸው የአካል እንጂ የልብ አለመሆኑን አውቀው አካላዊ ርቀትን ጨምሮ የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር በአግባቡ መተግበር እንዳለባቸው በአጽንኦት ተናግረዋል።
ከኢትዮጵያ ወንጌላዊያን አብያተክርስቲያን ሕብረት ወንጌላዊ አዳነ ደጃሳ የሰዎች መጨናነቅና መተፋፈግ ለኮሮናቫይረስ ስርጭት ምክንያት እንዳይሆን አማኞች በቤታቸው ሆነው እንዲጸልዩ መደረጉን ነው የገለጹት።
እምነት ለሌሎችም ማሰብ በመሆኑ ከመሰባሰብና ለቫይረሱ ሊያጋልጡ ከሚችሉ እንቅስቃሴዎች ምዕመናን ራሳቸውን እንዲጠበቁም መክረዋል።
በኢትዮጵያ እስልም ጉዳዮች ምክር ቤት የመስጅድ ዘርፍ ሃላፊ ሼህ መኑል ከሪም ሼህ ረሽድ በበኩላቸው “ኡላማዎች ህዝበ ሙስሊሙ ቤቱ ሆኖ እንዲጸልይና ፈጣሪውን እንዲለምን ያሳለፈውን ትዕዛዝ አማኙ ተግባራዊ እያደረገ ነው” ብለዋል።
በእስልምና ሃይማኖት “አንበሳ ሲመጣ የምትፈራውንና ምትሸሸውን ያህል ወረርሽኝ ሲመጣም እንደዛው አድርግ” የሚል አስተምሮ እንዳለ በማንሳት ህዝበ ሙስሊሙ አሁን ከገጠመው ወረርሽኝ እራሱን እንዲጠብቅ መክረዋል።
በወረርሽኙ የሰው ህይወት ሲያልፍ ለአስከሬን የሚከናወኑ ሃይማኖታዊ ስርአቶችን እስከመከልከል የሚደርስ በመሆኑ ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሚሰጡ መመሪያዎችን መተግበር ግድ መሆኑን ሼህ መኑል ከሪም ሼህ ረሽድ አስገንዝበዋል።
ከወራት በፊት በቻይና ውሃን ግዛት የተቀሰቀሰው የኮሮናቫይረስ በፍጥነት ዓለምን በማዳረስ የሰዎችን ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እንዲገደብ አስገድዷል።
ወረርሽኙ በዓለም ከ1 ነጥብ 7 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ለህመም ሲያጋልጥ ከ100 ሺህ በላይ የሚሆኑትን ደግሞ ህይወታቸውን ነጥቋል።