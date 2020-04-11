ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ አህመድና ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው የምግብ ድጋፍ አደረጉ

አዲስ አበባ፤ ሚያዚያ 3/2012( ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ለ1 ሺህ ቤተሰቦች የሚሆን የምግብ ድጋፍ ለአዲስ አበባ መስተዳድር ለገሱ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ባለፈው ሳምንት እያንዳንዱ ቤተሰብ ከሌላቸው ጋር “ማዕድ እንዲጋራ” ባቀረቡት ጥሪ መሠረት፣ በራሳቸው በኩል ለመስተዳድር የምግብ አቅርቦቶችን አስረክበዋል፡፡
የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳሰፈረው ያሰረከቡት የምግብ ድጋፍ የከተማ መስተዳድሩ ‘እጅግ ተጋላጭ እና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የከተማዋ ነዋሪዎች’ ብሎ ለለያቸው፣ ብዙ የቤተሰብ አባል ላሏቸው 1‚000 ቤተሰቦች የሚበቃ ነው፡፡
በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት በይፋ የተጀመረው “ማዕድ የማጋራት” ጥሪ፣ በየደረጃው የሚገኙ ግለሰቦች ራሳቸው የሚመገቡትን ዓይነት ምግብ እጅግ ተጋላጭ ለሆኑ የማኅበረሰብ ክፍሎች ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ እንዲያካፍሉ የሚያነቃቃ ብሔራዊ እንቅስቃሴ ነው ተብሏል፡፡
ኮቪድ-19 እያስከተለ የሚገኘውን አስከፊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት የቀረበው ጥሪ፣ በዚህ አሳሳቢ ወቅት እጅግ ተጋላጭ የሆኑ የማኅበረሰብ ክፍሎችን የኢኮኖሚ ጫና በተወሰኑ መልኩ እንዲያቃልል ይረዳል ተብሏል።