የኮሮናቫይረስ መከላከል ላይ ያተኮረ ኪነጥበባዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ በአንድነት ፓርክ እየተካሄደ ነው

አዲስ አበባ ሚያዝያ 3/2012 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ ስርጭትን መከላከል ላይ ያተኮረ ተመልካች አልባ ኪነጥበባዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ በአንድነት ፓርክ እየተካሄደ ነው።
በመድረኩ ሕብረተሰቡ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ትኩረት ሰጥቶ እንዲንቀሳቀስ ግንዛቤ የሚያስጨብጡ የተለያዩ የኪነጥበብ ሥራዎች በመቅረብ ላይ ናቸው።
ከጥቂት ደቂቃዎች ቆይታ በኋላ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች ህብረተሰቡ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን በመግታት ሂደት የድርሻውን እንዲወጣ የሚያስገነዝቡ መልዕክቶችን ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በተጨማሪም የጤና፣ የሰላም እና የባህልና ቱሪዝም ሚኒስሮች በመድረኩ ተገኝተው መሰል መልክቶችን ለህብረተሰቡ እንደሚያስተላለፉ ለማወቅ ተችሏል።
በመድረኩ ላይ ታዋቂ አርቲስቶች፣ ገጣሚያንና ተወዛዋዦችን ጨምሮ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ህብረተሰቡን ስለኮሮናቫይረስ የሚያስገነዝቡ ሥራዎቻቸውን ያቀርባሉ።
“በጥበብና በማስተዋል ይህም ይታለፋል” በሚል መሪቃል የተዘጋጀው ኪነጥበባዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ተመልካች አልባ ሲሆን ህብረተሰቡ በቤቱ ሆኖ መከታተል እንዲችል የመድረኩ ዝግጅት በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል።