የአርሲ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጠ ነው

አዳማ (ኢዜአ) ሚያዝያ 03/2012 የአርሲ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢው ላሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሊደረጉ የሚገቡ ጥንቃቄዎችን የተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጠ መሆኑን አስታወቀ፡፡
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዘዳንት ዶክተር ዱጉማ አዱኛ ለኢዜአ እንደተናገሩት ማህበረሰቡን ከበሽታው ለመታደግ በቅድመ መከላከል ዙሪያ በአርሲ ዞን 24 ወረዳዎች ግንዛቤ በማስጨበጥ ላይ ይገኛሉ።
ዩኒቨርሲቲው በጤና ሳይንስ ኮሌጅ በመማር ማስተማር ላይ የሚገኙ ከ200 በላይ የጤና መምህራንና የአሰላ ሆስፒታል ሐኪሞችን ስለበሽታው በቂ እውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው ተደርጓል።
እንደ ዶክተር ዱጉማ ገለጸ ዩኒቨርሲቲው ለህክምና ባለሙያዎች በተለይ የስራ አልባሳት፤ ሳንታይዘር፣ የአፍ የአፍንጫ መሸፈኛ በማምረት ላይ ይገኛል።
በተጨማሪም በሲዊዲን ሀገር ከሚሰሩ አቻ ተቋማትና ድርጅቶች ጋር የትብብር ግንኙት በመፍጠር ዘመናዊ አልጋዎች፣የኦክሲጂን ፣ የእጅ ጓንትና ሌሎች የመገልገያ ቁሳቁሶች እያሟሉ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
በዩኒቨርሲቲው የውጭና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር ዶክተር ገመዳ ሁንዴ በበኩላቸው ተቋሙ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ በአርሲ ዞን አሰላ፣ቦቆጅ፣ሳጉሬ፣ኢታያና ዴራ ከተሞች የፀረ ተዋሲያን ኬሚካል ርጭት መከናወኑን ተናግረዋል።
ለአቅመ ደካሞችና የጎዳና ተዳዳሪዎች የምግብ፣ የመኝታና የንፅህና መጠበቂያ አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውንም አመልክተዋል።
በበሽታው ምክንያት ወደ ቤታቸው የተመለሱ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በ”ኦንላይን ” ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ መመቻቸቱን ጠቁመው በተለይ በአርሲ ዞን ወረዳዎች ተማሪዎች ያሉበትን ወቅታዊ ሁኔታ የሚዳስስ ጥናት መካሄዱንም ጠቅሰዋል።
“አርሲ ዩኒቨርሲቲ የፀረ ተዋሲያን ኬሚካል ርጭትን ከማካሄዱም ሌላ የንፁህ መጠጥ ውሃ ችግር ለማቃለል ከቦቆጂ ካምፓስ ቀጥታ ወደ ከተማዋ በማስገባት አገልግሎት እየሰጠን ነው” ያሉት ደግሞ የቦቆጂ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አስናቀ ተስፋዬ ናቸው።
ተቋሙ ለአቅመ ደካሞችና የቀን ሠራተኞች በቀን 1ሺህ ዳቦ እያቀረበ ከመሆኑም በተጨማሪ የአካባቢው ህብረተሰብ ከበሽታው እራሱን እንዲጠብቅ ግንዛቤ እየስጨበጠ መሆኑንም ገልጸዋል።
የከተማው አስተዳደር 660ሺህ ብር ወጪ በማድረግ ለችግረኛ ወገኖች የምግብ ድጋፍ እንደሚገኝ ያመለከተቱት ከንቲባው የአካባቢውን ባለሃብቶችን በማስተባበር ድጋፍ ለማሰባሰብ ጥረትበማድረግ ላይ እንደሚገኙም አስረድተዋል።