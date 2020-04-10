በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሦስተኛ ሰው ህይወት አለፈ

አዲስ አበባ፤ ሚያዚያ 2/2012( ኢዜአ) በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ በሽታ ምክንያት በዛሬው እለት የሦስተኛ ሰው ህይወት ማለፉን ጤና ሚኒስቴር ገለጸ፡፡
ዛሬ ህይወታቸው ያለፈው የ65 ዓመት የዱከም ከተማ ነዋሪ ሴት ሲሆኑ ተጓዳኝ በሽታ ለመታከም መጋቢት 26 ቀን 2012 ዓ.ም ወደ ጤና ተቋም ሄደው በተደረገላቸው ምርመራ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው በመረጋገጡ ከመጋቢት 28/2012 ጀምሮ በለይቶ ማቆያ ህክምና ሲደረግላቸው የነበረና ከገቡበት ቀን ጀምሮም በጽኑ ህሙማን ክፍል ክትትል ላይ የነበሩ ናቸው።
ሚኒስቴሩ ህይወታቸው ላለፈው ግለሰብ ማዘኑን ገልጾ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ተመኝቷል ፡፡
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ በሰጡ መግለጫ በ24 ሰአት ውስጥ የላቦራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 442 ሰዎች መካከል ዘጠኙ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው መረጋገጡን ገልጸው ነበር።
ይሄን ተከትሎ በኢትዮጵያ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 65 ከፍ ብሏል።