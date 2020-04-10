የኮሮና ቫይረስ ምርመራ በባህርዳር ከተማ ተጀመረ

ባህር ዳር ሚያዚያ 2/2012 (ኢዜአ) በባህር ዳር ከተማ በቀን 100 ሰዎችን መመርመር የሚያስችል የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ መሳሪያ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን የአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረ ሃይል አስታወቀ።
የግብረ ሃይሉ ሰብሳቢ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ ለጋዜኞች በሰጡት መግለጫ መሳሪያው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን የመከላከል ስራውን ውጤታማ እንዲሆን የሚያግዝ ነው።
“በተለይም ከዚህ ቀደም የደም ናሙናዎችን አዲስ አባባ በመላክ ይባክን የነበረውን ጊዜና ጉልበት በማስቀረት በአጭር ጊዜ ውጤቱን ለማሳወቅ የጎላ ሚና አለው” ብለዋል።
በዛሬው እለት የዘጠኝ ሰዎች የደም ናሙና ተወስዶ ውጤቱ እየተጠበቀ መሆኑን አመልክተው “በነገው እለትም ለጊዜው ባለው አቅም ሙሉ በመሉ መመርመር ይጀምራል”ብለዋል።
የቴክኖሎጂው የመመርመር አቅም አሁን ካለው በላይ ሊሰራበት እንደሚችል ጠቅሰው “ይህን ሃይሉን ሙሉ በሙሉ ለመጠቀምም ባለሙያዎችን በስፋት በመማሰልጠን የመመርመር አቅሙን ለማሳደግ ይሰራል” ብለዋል ።
በባህርዳር ከተማ የተጀመረው የኮሮና ቫይረስ መመርመር ስራም በቅርቡ በደሴና በጎንደር ከተሞች በተጨማሪነት ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን አስታውቀዋል።