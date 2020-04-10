ምክር ቤቱ ተጨማሪ የ27 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር በጀት አፀደቀ

አዲስ አበባ፣ ሚያዚያ 2/2012 (ኢዜአ) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፌደራል መንግስት የ2012 በጀት ዓመት ተጨማሪ የ27 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር በጀት አጸደቀ።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 5ተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 2ተኛ ልዩ ስብሰባ፣ ለፌደራል መንግስት የ2012 በጀት ዓመት ተጨማሪ 27 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር በጀት አጽድቋል።
ምክር ቤቱ በ2012 በጀት ዓመት ሥራ ላይ እንዲውል ጠቅላላ ወጪ 387 ቢሊዮን ብር ማጽደቁ ይታወሳል።
በወቅቱ ለበጀት ዝግጅት ታሳቢ የተደረጉ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎች ተለዋዋጭነት እንዲሁም መንግስት አሁን ለሚታዩ የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች መፍትሄ የሚሆኑ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ማዘጋጀቱ ይታወቃል።
የማሻሻያ ፕሮግራሙ የተያዘውን በጀት ዓመት ጨምሮ ለቀጣይ 3 ዓመታት ተግባራዊ መደረግ ስላለባቸው የፖሊሲ ማሻሻያዎች ላይ ያተኮረ ነው።
ከእነዚህ ማሻሻያዎች መካከል አስተማማኝና ጥብቅ ዝቅተኛ የበጀት ጉድለት ተግባራዊ ማድረግ፣ የአገር ውስጥ ገቢን ማሳደግ፣ የገንዘብ ፖሊሲዎችን ማዘመን፣ የዋጋ ንረትን መቆጣጠር የሚሉ እና ሌሎች የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ይገኙበታል።
የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ተግባራዊ ሲደረግ ከፌዴራል መንግስት ታክስ ገቢ በጀት ከተያዘው በተጨማሪ ብር 20 ቢሊዮን እንዲሁም ከበጀት ድጋፍና እርዳታ ብር 7 ነጥብ 9 ቢሊዮን በድምሩ 27 ነጥብ 9 ቢሊዮን ተጫማሪ ገቢ የሚሰበሰብ መሆኑ ተገልጿል።
ከዚህ ውስጥ ለእኩል ሥራ እኩል ክፍያ 7 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር እና ለልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ብር 2 ቢሊዮን ተጨማሪ ወጪ ፋይናንስ ለማድረግ የውሳኔ ሀሰብ ቀርቧል።
በተጨማሪም 18 ቢሊዮን ብር ደግሞ ማሻሻያውን ተግባራዊ ለማድረግ የአገር ውስጥ ብድር መጠንን በመቀነስ የበጀት ጉድለቱን እንዲያካክስ በሚል ነው በፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የውሳኔ ሀሳብ የቀረበው።
ምክር ቤቱም የቀረበውን የ2012 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት የተጨማሪ በጀት እና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ በሙሉ ድምፅ አፅድቋል።