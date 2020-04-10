ሀገራት የኢትዮጵያን ፈለግ እንዲከተሉ የተ.መ.ድ የሰብዓዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጥሪ አቀረቡ

ሚያዚያ 2/2012(ኢዜአ) የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ የበሽታውን ስርጭት ለመገደብ በሚል በርካታ ቁጥር ያላቸው የሕግ ታራሚዎችን በይቅርታ እና ምህረት በመልቀቅ ኢትዮጵያ የወሰደችው እርምጃ በምሳሌነት የሚጠቀስ በመሆኑ ሌሎች አገሮችም ይህን ፈለግ እንዲከተሉ የተ.መ.ድ የሰብዓዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሸል ባቼሌት ጥሪ አቅርበዋል።
የተ.መ.ድ የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት ኮቪድ-19 ወረርሽኝን አስመልክቶ በድርጅቱ የሰብዓዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሸል ባቼሌት አማካኝነት ትናነት ገለፃ ተደርጎለታል።
በጄኔቭ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ቋሚ መልዕክተኛ እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዘነበ ከበደን ጨምሮ ከአራት መቶ በላይ የመንግስት፣ የልማት ተቋማት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተጠሪዎች በተሳተፉበት የቪዲዮ ኮንፍረንስ በርካታ ጉዳዮች ተዳስሰዋል።
የምክር ቤቱ የወቅቱ ፕሬዚደንት ኦስትሪያ ባስደመጠችው የመክፈቻ ንግግር፣ ዓለም ባልተዘጋጀችበት ሁኔታ ይህ ወረርሽኝ መከሰቱ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረሱ ዋናው ምክንያት መሆኑን፣ በሰብዓዊ መብቶች አጠባበቅ ላይ ቀላል የማይባል ጫና በማሳረፉ ሁሉም በመተባበር ስሜት ይህን መቅሰፍት በአሸናፊነት እንደሚሻገር እምነቷ መሆኑን ገልፃለች።
በተጨማሪም ከፖለቲካ ትርፍ ይልቅ ሕይወት ማዳን መቅደም እንደሚገባው፣ አገሮች ያላቸውን የፖሊሲ እና ርዕዮተ-ዓለማዊ ልዩነቶች ወደ ጎን ገሸሽ በማድረግ ሰብዓዊነት እንዲያሸንፍ የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ አሳስባለች።
ከፍተኛ ኮሚሽነሯ በበኩላቸው፣ ይህን ጊዜ ለመሻገር የባለብዙ ወገን መድረኮች አስፈላጊነት ከየትኛውም ጊዜ በላይ ልቆ መገኘቱን፣ ትብብር እና የሕግ የበላይነት መሰረታዊ መርሆዎች ሆነው መዝለቅ እንዳለባቸው፣ ለበሽታው ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች እና በማደግ ላይ ላሉ አገሮች የሚሰጠው ትኩረት የትግሉ ምሰሶ መሆን እንደሚገባው አውስተዋል።
ሁሉም አገሮች የቫይረሱ ተጠቂዎችን በመከታተል፣ ለይቶ በማቆየት እና የጤና እርዳታ የሚሰጡበትን አግባብ በመምራት እና በማስተባበር ረገድ የዓለም የጤና ድርጅት እየተወጣ ለሚገኘው ውጤታማ ሚና ሙሉ ድጋፍ መስጠት እንደሚያስፈልግም አስምረዋል።
በማደግ ላይ የሚገኙ በርካታ አገሮች ወረርሽኙ የሚያስከትለውን የምጣኔ ሐብት እና ማህበራዊ ተጽዕኖ ለመቋቋም የሚያደርጉትን ጥረት ለመደገፍ የሚያግዙ ከዕዳ ነፃ የማድረግ፣ በዓለም የገንዘብ ድርጅት በኩል የፋይናንስ አቅርቦትን የማስፋት እና ለዓለም አቀፍ የሰብዓዊ እርዳታ ፈንድ ተጨማሪ ድጎማ እንደሚያስፈልግ በውይይቱ ተመልክቷል።
ለአብነትም የአፍሪካ ልማት ባንክ በዓለም ትልቅ የተባለለትን 3 ቢልየን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጣ የማህበራዊ ቦንድ ስርዓት በማጽደቅ አገሮች የጤና ስርዓታቸውን እንዲያጎለብቱ እና መሰረታዊ ሸቀጦችን እና መድሐኒቶችን ለሕዝብ ማቅረብ ይችሉ ዘንድ እየወሰደ ያለው እርምጃ አድናቆት የተቸረው ሲሆን፣ ሌሎች አገሮች እና ተቋማትም መሰል እንቅስቃሴዎች ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል።
በመጨረሻም ኮሚሽነሯ ቁርጠኛ፣ የተቀናጀ እና በአዳዲስ ሀሳቦች የታገዘ አመራር የሚያስፈልግበት ዘመን በመሆኑ በአካል ብንራራቅም በተግባር በአንድነት መቆማችን ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸውን ከኢፌዲሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያሳያል።