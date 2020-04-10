በካፋና ቤንች ሸኮ ዞኖች ለኮሮና መከላከል 9 ሚሊዮን ብር ተለገሰ

ሚዛን፣ ሚያዝያ 2/2012 (ኢዜአ) በካፋና ቤንች ሸኮ ዞኖች የኮኖና ወረርሽኝን ለመከላከል የሚውል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ተቋማት ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደረገ ።
የካፋ ዞን ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ኃላፊና የገቢ አሰባሰብ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ብዙአየሁ ግርማ ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ አስር ሚሊየን ብር ለማሰባሰብ ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
በአንድ ሣምንት ውስጥ 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር በገንዘብና ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል።
የተሰበሰበው ድጋፍም ለጎዳና ተዳዳሪዎችና አቅመ ደካማ ወገኖች እንደሚውልና በቀጣይ ጊዚያትም የድጋፍ ማሰባሰብ እንቅስቃሴው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልፀዋል ።
የቤንች ሸኮ ዞን ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ኃላፊና የገቢ አሰባሰብ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ሣሙኤል አሰፋ በበኩላቸው የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ህብረተሰቡ ድጋፉን እያጠናከረ ይገኛል ብለዋል።
በዞኑ የሚገኙ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ፣ ነጋዴዎች ፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት 7 ሚሊዮን ብር መለገሳቸውንም ገልጸዋል።
ወረርሽኙን በመተባበር ለማለፍ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው መነሳሳትና ድጋፍ የሚበረታታ መሆኑንም ጠቁመዋል።