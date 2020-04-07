የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በበቂ ግንዛቤ ለመከላከል የድርሻችንን እንወጣለን…የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን

ባህርዳር-መጋቢት 29/2012 የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በግብረ ሃይሉ የተቀመጠውን የቤት ውስጥ መቀመጥ መመሪያ አተገባበር ላይ የሚስተዋለውን ቸልተኝነት ለማቃለል የድርሻቸውን እንደሚወጡ ኢዜአ ያነጋገራቸው የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ።
ከቤት መቀመጥ ሲባል ስራ በማቆም በአንድ ላይ ተሰባስቦ ቡና መጠጣትና ሌሎች የጋራ ጉዳዮችን መከወን ሳይሆን መመሪያውን በመተግበር ህይወትን ማትረፍ እንደሆነም ምሁራኑ አሳስበዋል።
በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ፔዳ ግቢ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ደረጀ ነገደ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስን በመከላከል መንግስት ያሳየውን ተነሳሽነት ያህል የህዝቡ ትኩረት አናሳ ሆኖ ይገኛል።
“ምንም እንኳን በሀገር ውስጥና በውጭ መገናኛ ብዙሃን ፣ በሃይማኖት አባቶች፣ በሀገር መሪዎችና ሌሎች ተሰሚነት ባላቸው አካላት ስለበሽታው መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች ቢነገርም የህብረተሰቡ ግንዛቤ መለወጥ አልቻለም”ብለዋል።
“ቫይረሱ በኢኮኖሚና ማህበራዊ አቅማቸው ያደጉ ሃገራት ዜጎችን ለሞት እየዳረገ የሚገኝ መሆንኑ በመጠቆም ከባህላዊና ሃይማኖታዊ መስተጋብራችን አንጻር ስለሚያሳድረው አሉታዊ ተጽእኖ በተደጋጋሚ ተነግሯል”ብለዋል።
የኮሮና ህክምና ውድነትና ከሚያስከትለው ቀውስ አንጻር ብቸኛው መፍትሄ እጅን በሳሙና በየጊዜው መታጠብና ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅን እንደ እኛ ላሉ ታዳጊ አገራት ተመራጭ መፍትሄ መሆኑንም ጠቁመዋል።
“በዚህም የአማራ ክልል የኮሮና መከላከል ግብረ ሃይል በቤት ውስጥ የመቀመጥ መመሪያ ማውጣቱ የሚያስመሰግነው ቢሆንም ህብረተሰቡ መመሪያውን በመተግበር ህይወቱን የማትረፍ ሃላፊነቱን ሲወጣ አልታየም”ብለዋል።
“በኛ ደረጃ 25 ምሁራን በአንድ ላይ ተሰባስበን ኮሚቴ በማዋቀር የሚስተዋሉ ችግሮችን በመቀመር ከጊዜያዊ መፍትሄ ጋር ለግብረ ሃይሉ እያቀረብንና በቅርብ የምናገኛቸውን ሰዎች በማስተማር ላይ እንገኛለን” ብለዋል።
በዩኒቨርሲቲው የዶክትሬት ዲግሪ ተማሪና የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት አቶ በሃይሉ አጥናፉ በበኩላቸው “በቤት ውስጥ መቀመጥ ማለት የፖለቲካ አድማ ሳይሆን መመሪያውን ተግብሮ ህይወትን ማትረፍ ማለት ነው” ብለዋል።
ይሁን እንጂ ህብረተሰቡ በዋና ዋና መንገዶች የሚያደርገው እንቅስቃሴ ቢገደብም በሰፈር መሰባሰብና በጋራ ከመጓዝ አለመቆጠቡ በሽታውን ለመከላከል የተያዘውን ግብ ለማሳካት አዳጋች ያደርገዋል።
“ከከተማው ማህበረሰብ ይልቅ የሚያሳስበኝ የገጠሩ ማህበረሰብ ነው” ያሉት አቶ በሃይሉ የገጠሩን ማህበረሰብ ተደራሽ ያደረገ የኮምዩኒኬሽን ስትራተጂ በመቅረጽ የመከላከል አሰራር በመዘርጋት መስራት እንደሚገባም ተናግረዋል።
“በተለይም የበላይ አመራሮች የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶችና ሌሎች በኮሚቴ ደረጃ የተደራጁ አካላት በሚሰሩት ስራ ከመጠመድ ወጥተው ማተኮር ያለባቸው በዋና ዋና የስትራተጂክ ጉዳዮች ቢሆን የመከላከል ተግባሩን ውጤታማ ያደርገዋል”ብለዋል።
“ለዚህም ዶክተር አቢይ ባቀረቡት ጥሪ መሰረት ምሁራን ታሪካዊና ሃገራዊ ግዴታቸውን የሚወጡበት አሰራርና አደረጃጀት ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ባሉበት ሁሉ መዘርጋት አለበት”ብለዋል።
ይህም መልዕክቶችን ለህብረተሰቡ በሚገባው ቋንቋ በማስተላለፍና ግንዛቤውን በማሳደግ፣ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለይቶ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ለኮማንድ ፖስቱ በመጠቆም በጋራ ለመስራት እንደሚያስችል ተናግረዋል።
በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያስችል ግብረ ሃይልና ኮማንድ ፖስት ተዋቅሮ ወደ ስራ በመግባት የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል።