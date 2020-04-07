ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮረናቫይረስን ለመከላከል የሚያስችሉ ቁሶችን ማምረት ጀመረ

መጋቢት 29/2012 (ኢዜአ) ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሮናሻይረስን ለመከላከል የሚያስችል የእጅ ንጽህና መጠበቂያ (ሳኒታይዘር) እና የአፍና አፍንጫመሸፈኛ (ማስክ) አምርቶ ለፖሊስ አባላት ማቅረብ ጀመረ።
ኮሚሽኑ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ህግን የሚያስከብሩ የፖሊስ አባላት ራሳቸውን ከኮሮናቫይረስ ተከላክለው ህግን እንዲያስከብሩ ግንዛቤ የመፍጠርና ቁሳቁስ የማቅረብ ሥራ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል።
ለእዚህም የእጅ ንጽህና መጠበቂያ (ሳኒታይዘር) እና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በራሱ አምርቶ ለአባላቱ ማሰራጨት እንደጀመረ ገልጿል።
በኮሚሽኑ ፎሪንሲክ ምርመራ ባዮ ኬሚካል ክፍል ኃላፊ ኢንስፔክተር ወንድማገኝ ጸጋዬ እንዳሉት የእጅ ንጽህና መጠበቂው የዓለም የጤና ድርጅት መስፈርትን አሟልቶ የሚመረት ነው።
የፎሪንሲክ ምርመራ ዳይሬክተር ኢንስፔክተር አበባው ፋሪስ እንዳሉትም ቀደም ሲል የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያስፈልገው የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ለሠራዊቱ ይቀርብ የነበረው በግዥ ነበር።
ሆኖም ከሠራዊቱ የአኗኗርና ሥራ ባህሪ አንጻር ምርቱን በሚፈለገው መጠን በገበያ ላይ ባለመገኘቱ ተቋሙ በራሱ አምርቶ ማሰራጨት መጀመሩን ገልጸዋል።
የሙከራ ሂደቱን አልፎ የተመረተው የመጀመሪያው 400 ሊትር የንጽህና መጠበቂያ ከዛሬ ጀምሮ ለአባላቱ እንደሚሰራጭ አመልክተዋል።
በቀጣይም ንጽህና መጠበቂያውን ለማምረት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በማሳደግ በቀን እስከ 1 ሺህ ሊትር ሳኒታይዘር አምርቶ ለሠራዊቱ አባላት የማሰራጨት እቅድ መያዙንም ጠቁመዋል።
በፌደራል ፖሊስ የጤና አገልግሎት ሥራ አስኪያጅ ኮማንደር ሃብታሙ ካሳ በበኩላቸው የፖሊስ ሠራዊት ህዝብን ስለወረርሽኙ የማስተማርና ህግን የማስከበር ድርብ ተልኮ ይዞ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የፖሊስ አባላት በድንበር አካባቢ፣ በአየር መንገድ፣ በሆቴሎችና ሌሎች አካባቢዎች በሚያከናውነው ጥበቃ ለበሽታው ተጋላጭ እንዳይሆኑ የንጽህና መጠበቂያ በአግባቡ መጠቀም ይኖርባቸዋል።
ለእዚህም የንጽህና መጠበቂያና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በራስ አምርቶ ማቅረብ እንዳስፈለገ ገልጸዋል።
ለሠራዊቱ ስለበሽታው በተለያየ መንገድ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየተሰጠ ሲሆን በካምፖች አካባቢም የኬሚካል ርጭት እየተደረገ መሆኑን ኮማንደር ሀብታሙ ገልጸዋል።
የፌደራል ፖሊስ ሆስፒታል በቀን እስከ 500 ለሚደርሱ ሰዎች የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን የኮሮናቫይረስን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የበኩሉን ለመወጣትም ቅድመ ዝግጅት አድርጓል።