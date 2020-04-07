በኦሮሚያ ክልል የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ላቦራቶሪ ዛሬ ስራ ጀመረ

አዳማ፤ መጋቢት 29/2012(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ በአንድ ቀን 500 ሰዎችን የመመርመር አቅም ያለው ላቦራቶሪ ዛሬ ሥራ ጀመረ።
በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማእረግ የክልሉ ማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ ላቦራቶሪውን በአዳማ ተገኝተው ዛሬ በይፋ ሥራ አስጀምረዋል።
የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ወሳኝ ሚና ካላቸው አንዱ የመመርመሪያ መሳሪያ መሆኑን የገለጹት አቶ አዲሱ፤ ከዚህ በፊት በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ብቻ ሲደረግ የነበረውን የምርመራ ሥራ ከዛሬ ጀምሮ በክልሉ ተጀምሯል ብለዋል።
በተጨማሪም በነቀምቴ፣ጅማ፣ሀሮማያና አሰላ ከተሞች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ለመጀመር የላቦራቶሪ መሳሪያዎችን የማደራጀት ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀዋል።
“ዛሬ በአዳማ የምርመራ ሥራውን የጀመረው ላባራቶሪው ተገቢው ስልጠናና ዝግጅት ተደርጎ በተስፋ ስንጠብቀው ነበር” ያሉት አቶ አዲሱ አስፈላጊው ግብዓት ተሟልቶለት ሥራ እንዲጀምር መደረጉን አስረድተዋል ።
“ሀገር በሌላ ጠላት ስትወረር ትልቁ ሃላፊነት በመከላከያ ሃይል ላይ ነው” ያሉት አቶ አዲሱ፤ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለማሸነፍ ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ግንባር ቀደም ሚና ያላቸው በመሆኑ ሃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡም አሳስበዋል ።
በክልሉ የሚገኙ 13 ዩኒቨርሲቲዎች የለይቶ ማቆያ ማእከል ሆነው እንዲያገለግሉ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
በተጨማሪም 19 ሆስፒታሎች መደበኛ የጤና አገልግሎት አሰጣጥን ሙሉ በሙሉ በማቆም ለኮሮና ቫይረስ ህሙማን አገልግሎት እንዲሰጡ በቁሳቁስና በሰው ሃይል ለማደራጀት የክልሉ መንግስት እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ላብራቶሪው በቀን 500 ሰዎችን የመመርመር አቅም ያለውና የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተጀመረውን ስራ ስኬታማ ለማድረግ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የአዳማ ህብረተሰብ ጤና ሪጅናል ላቦራቶሪ ሃላፊ አቶ ዳባ ሙለታ ናቸው።
የቫይረሱን ምርመራ ለማካሄድ የቅድመ ዝግጅት ሥራ በተለይ የሰው ሃይል ብቃትና አቅም ግንባታ፣የመሳሪያው ጥራት የማረጋገጥና ግብዓት የማሟላት ሥራ አስቀድሞ መከናወኑንም ተናግረዋል ።
ላቦራቶሪው በሰዓት 47 ናሙናዎችን የመመርመር አቅም አለው ያሉት አቶ ዳባ፤ በቀን በሦስት ፈረቃ ለማስራት አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል።