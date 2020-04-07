በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኙ ዩኒየኖች የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ

ደሴ ኢዜአ መጋቢት 29/2012 በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኙ ዩኒየኖች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዝ 700.ሺህ ብር የሚገመት የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን የዞኑ አስተዳደር ገለፀ ።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰይፉ ሰይድ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል አጋዥ የሆነውን ድጋፍ ያደረጉት በዞኑ የሚገኙ ሦስት ዩኒየኖች ናቸው።
የወል፤ ታቦርና እሪኩም የተባሉት ሁለገብ የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየኖች 100 ኩንታል ጤፍ፣ 200 ብርድ ልብስና አንሶላ፣ ሰባት ሺህ 900 ሳሙና እና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ድጋፍ ዛሬ አስረክበዋል ።
ድጋፉ ለጎዳና ተዳዳሪዎችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚውል መሆኑን ጠቁመው ዩኒየኖቹ የጭንቅ ቀን አጋርነታቸውን በማሳየታቸው ምስጋና አቅርበዋል።
ይህን አስከፊ ዘመን ለማለፍ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመቆም የቻለ ድጋፍ በማድረግ ያልቻለ ደግሞ የሚተላለፉ ትክክለኛ መልዕክቶችን በመተግበር በሽታውን በመከላከል ተባባሪነቱን እንዲያሳይ ጠይቀዋል።
የታቦር ዩኒየን የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አህመድ አበበ በበኩላቸው ይህን አስቸጋሪ ወቅት ተረዳድቶና ተባብሮ ማሳለፍ ኢትዮጵያዊ ግዴታችን በመሆኑ ዩኒየናቸው 50 ኩንታል ጤፍና 50 ብርድ ልብስ ድጋፍ ማድረጉን ገልፀዋል ።
ሌላው የወል ዩኒየን የግብይት ክፍል ኃላፊ አቶ ብሩክ ተስፋዬ የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱን ለመከላከል 50 ኩንታል ጤፍና 110 ብርድ ልብስና አንሶላ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል ።
ያደረጉት ድጋፍም ቫይረሱ በተለያዩ አካባቢዎች ከመሰራጨቱ በፊት አስፈላጊውን ቅደመ ጥንቃቄ በማድረግ ጉዳቱን ለመቀነስ የሚያስችል መሆኑን አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል።
ሁሉም ህብረተሰብ ባለው አቅም ለሌሎች በማካፈል ለዘመናት የዘለቀውን የኢትዮጵያዊ የመተባበርና የመደጋገፍ ባህል እንዲያሳይ አሳስበዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 58 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ እስካሁን 11 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን ከዞኑ አስተዳደር የተገኘው መረጃ ያመላክታል።