በግንባታ ዘርፍ ለሚሰሩ ሰራተኞች የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚውል ግብአት አቅርቦት እጥረት አለ

አዲስ አበባ መጋቢት 28/2012(ኢዜአ) በግንባታ ዘርፍ ለሚሰሩ ሰራተኞች የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19)ን ለመከላከል ግንዛቤ በመፍጠርና የመከላከያ ግብአት በማቅረብ በኩል ውስንነት እንዳለ ተገለጸ።
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ዛሬ ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው፤ በመንግስት ህንፃዎች ግንባታዎችና በሌሎች የግል ተቋማት እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶች የስራ እንቅስቃሴ በሚኒስቴሩ የስራ ሃላፊዎች የመስክ ምልከታ ተካሂዷል።
የመስክ ምልከታውን ያካሄደውን ቡድን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ካሊድ አብዱራህማን እንደመሩት መግለጫው ጠቁሟል።
በመስክ ምልከታው በአፍሮ ፅዮን ኮንስትራክሽን የሚገነባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዲፕሎማቶች የጋራ መኖሪያና ቢሮ፣ በመከላከያ ኢንጂንሪንግ ኢንተርፕራይዝ የሚገነባው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና መስሪያ ቤት፣ በቻይናው ተቋራጭ ዉዪ የሚገነባው የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ህንፃና ሌሎች ይገኙበታል፡፡
በምልከታው በውጭ ኮንትራክተሮች የሚገነቡ ህንፃዎች በተለይም በቻይናው ዉዪ ተቋራጭ የሚገነባው የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ህንፃ ከሌሎች ግንባታዎች በበሽታው ዙሪያ ጥንቃቄ በማድረግ የተሻለ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ መታዘብ ተችሏል።
በስራ ቦታ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል በየሶስት ቀኑ መድሀኒት መርጨት፣ በየዕለቱ የሰራተኞችን ሙቀት መለካት፣ ለሰራተኞች በቂ ግንዛቤ መስጠትና አስፈላጊውን ግብዓት በሟሟላት ረገድ የተሻለ ስራ በመስራት ላይ እንደሆነ በመግለጫው ተካቷል።
ይሁን እንጂ በመንግስት ህንፃዎች ግንባታ ፕሮጀክት ፅህፈት ቤት የሚገነቡ ህንፃዎች ለአብነት በአፍሮ ፅዮን ኮንስትራክሽን እንዲሁም በመከላከያ ኢንጂንሪንግ ኢንተርፕራይዝ የሚገነቡ ህንፃዎች ወረርሽኙን ለመከላከል በሚያስችል ልክ ስራዎች እየተሰሩ አለመሆኑን መታዘብ ተችሏል።
በዘርፉ የተሰማሩ ሰራተኞችም ስለበሽታው በሚፈለገው ልክ ግንዛቤ እየተፈጠረላቸው እንዳልሆነ እና በሽታውን ለመከላከል የሚያስችሉ ቁሳቁሶች እንዳልቀረበላቸው ተናግረዋል።
በአፍሮ ፅዮን ኮንስትራክሽን የጤና መኮንን የሆኑት አቶ መላኩ ማንጉዳይ እንደገለጹት፤ በግንባታ ቦታዎች የእጅ መታጠቢያ ለማመቻቸት እየተሰራ ነው።
የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ ኤልያስ ሰይድ በበኩላቸው በበሽታው ዙሪያ ግንዛቤ በመፍጠር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።