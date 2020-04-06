የሐዋሳ ዩኒቨርስቲ የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ እየሰራ ነው

ሐዋሳ መጋቢት 28/2012 (ኢዜአ) የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለመደገፍ የእጅ ንፅህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር በማምረት ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በነፃ እያሰራጨ መሆኑ ተገለፀ ።
በዩኒቨርሲቲው የተፈጥሮና ኮምፒቲሽናል ሳይንስ ኮሌጅ ዲን ዶክተር ዘይቱ ጋሻው ዛሬ እንደገለጹት ወረርሽኙን ለመከላከል የሳኒታይዘር ምርት በገበያ ላይ እንደልብ አይገኝም።
በውድ ዋጋ በተለያዩ መደብሮች የሚቀርበው ምርት የጥራት ጉድለት ስለሚታይበት የችግሩን አሳሳቢነት ከግምት በማስገባት ዩኒቨርስቲው ሳኒታይዘር ለማምረት መነሳሳቱን አስታውቀዋል።
የማህበረሰቡን ችግር ለማቃለል አቅም በፈቀደ መጠን ጥረት በመደረግ ላይ መሆኑን ያመለከቱት ዶክተር ዘይቱ በዚሁ እንቅስቃሴም በጎ ፍቃደኛ የሆኑ የኬሚስትሪ መምህራን መሳተፋቸውን ገልጸዋል።
እንደ ዶክተር ዘይቱ ገለፃ ዩኒቨርሲቲው በዛሬው እለት 700 ሊትር ሳኒታይዘር በአምስት ሺህ ብልቃጥ በማሸግ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በነፃ አሰራጭቷል።
የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አየለ አዳቶ በበኩላቸው ወረርሽኙን ለመግታት ለዩኒቨርስቲው ማህበረሰብና ለሐዋሳ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች የዩኒቨርሲቲውን የማህበረሰብ ሬዲዮና ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው የአካባቢውን ማህበረሰብ የማገልገል ኃላፊነት አለበት ያሉት አቶ አየለ በተለይ የኬሚስትሪ ትምህርት ክፍል ሳኒታይዘር እንዲያመርት የሚያስችለውን የገንዘብና የግብዓት ድጋፍ አድርጓል።
እስከ አሁን የተመረተውን የንፅህና መጠበቂያ ለአቅመ ደካማ አረጋዊያን ፣ለማረሚያ ቤቶች፣ ለከተማው ፖሊስ አባላትና ለሌሎችም ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በነፃ እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል።
የሐዋሳ ማዕከላዊ ማረሚያ ተቋም ኃላፊ ኮማንደር ክብረት ቶጋ በሰጡት አስተያየት ተቋሙ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነት ሥጋት ካለባቸው ቦታዎች ተጠቃሽ እንደሆነ ገልጸው ሥርጭቱን ለመከላከል የተለያዩ የመፍትሔ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው።
ዩኒቨርሲቲው ለማረሚያ ቤቱ ያደረገው ድጋፍ በተቋሙ ውስጥ ታራሚዎችንና የፖሊስ አባላትን ከወረርሽኙ ለመጠበቅና ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት በእጅጉ ያግዛል።
በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ግቢ ለ2 ሺህ ሰዎች አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ አምስት ሕንፃዎች ለለይቶ ማቆያና ህክምና ዝግጁ መደረጋቸው ይታወሳል።